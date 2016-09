Windows Store listet nun erste Win32-Anwendungen

Dazu gehören etwa Evernote und Magix Movie Edit Pro. Sie werden allerdings zunächst nur für den Desktop angeboten. Die für die Universal Windows Platform konvertierten Apps sollen dann erst im zweiten Schritt auf allen Windows-Geräten – also Smartphones, HoloLens und der Xbox One – verfügbar sein.

Microsoft bietet im Windows Store nun die ersten Apps an, die mittels der Desktop Bridge für Windows 10 an die Universal Windows Platform (UWP) angepasst wurden. In den “kommenden Tagen” sollen Evernote, Arduino IDE, PhotoScape, Magix Movie Edit Pro, SQL Pro und Predicted Desire zur Verfügung stehen. Laut Kevin Gallo, als Vice President bei Microsoft für Windows-Entwickler zuständig, ist der Windows Store “der sicherste Ort, um Inhalte für verschiedene Windows-Geräte wie PCs, Telefone, Xbox One und HoloLens zu finden und zu verwalten.” Voraussetzung ist allerdings, dass das Anniversary Update für Windows 10 installiert wurde.

Die von Microsoft als “Project Centennial” entwickelte Desktop Bridge erlaubt es Entwicklern, APIs für Funktionen wie Live-Kacheln, Cortana und das Action Center in Win32-Anwendungen zu integrieren. Voraussetzung dafür ist das Windows 10 Anniversary SDK.

Außerdem wurde der Desktop App Converter in den Windows Store integriert. Derzeit unterstützt der Desktop-Konverter nur die Anpassung von Win32- und .NET-Anwendungen für PCs. Ziel ist es jedoch, die konvertierten Apps auch für Xbox One, Windows Phones, HoloLens und Surface Hub verfügbar zu machen.

“Die Desktop Bridge ist der erste Schritt hin zu diesem Ziel”, erklärte ein Microsoft-Sprecher. “Die Bridge erlaubt es Entwicklern, ihre Win32-Anwendungen einfach zu portieren und sie auf den Weg zur Universal Windows Platform zu bringen, um sie mit einigen Anpassungen zu vollwertigen UWP-Apps zu machen, damit sie auch auf Surface Hub, HoloLens und Windows Phones funktionieren.”

“Centennial” ist eine von vier “Brücken”, die Microsoft zur Universal Windows Platform baut. “Islandwood” erlaubt die Konvertierung von iOS-Apps und “Westminster” ist für Webanwendungen gedacht. Außerdem gibt es eine Bridge für Silverlight-Apps. Die Android-Bridge (Project Astoria) wurde Anfang des Jahres eingestellt.

[mit Material von Stefan Beiersmann, ZDNet.de]

