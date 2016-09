Public Cloud wächst zweistellig

Weltweit wächst die Verbreitung Public Cloud Serivces, so die Marktforscher von Gartner. Vor allem die Modernisierung der Unternehmens-IT fördert das Wachstum.

Public Cloud Services werden im Jahr 2016 um 17,2 Prozent weltweit wachsen. Das prognostiziert das Beratungshaus Gartner. Der Umsatz mit Public Cloud Services werde demnach in diesem Jahr auf 208,6 Milliarden US-Dollar ansteigen. Zum Vergleich: Im Jahr 2015 waren es noch 178 Milliarden US-Dollar.

Die Wachstumsstärksten Bereiche sind Infastructure as a Service (IaaS) mit 42,8 Prozent Wachstum. Daneben sind Cloud Application Services (Software as a Service, SaaS) mit einem Umsatz in Höhe von 38,9 Milliarden Dollar eines der größten Segmente des weltweiten Markts für Cloud-Services. Gartner erwartet hier ein Wachstum von 21,7 Prozent.

Interessant ist auch die wirtschaftliche Komponente des Einsatzes von Cloud-Diensten. “Unternehmen, die Public Cloud Services einsetzen, sparen durchschnittlich 14 Prozent ihres Budgets ein, wie die Cloud Adoption Survey von Gartner aus dem Jahr 2015 ergeben hat”, so Sid Nag, Research Director bei Gartner. “Es gibt aber noch immer mehr Unternehmen, die Cloud Services einsetzen wollen, als solche, die es wirklich tun. Unternehmen, die Cloud Services einsetzen wollen, stehen noch immer vor Herausforderungen und trotz der hohen prognostizierten Wachstumsrate gibt es noch zahlreiche Unternehmen, die derzeit keine Pläne haben auf Cloud Services zu setzen.”

Für die Anwender steht an erster Stelle die Motivation der Modernisierung der eigenen IT. An zweiter Stelle folgt der Punkt Kosteneinsparung. Agilität und andere Vorteile der Cloud werden ebenfalls genannt.

Durch die Fokussierung auf Modernisierung sehen die Analysten von Gartner die wachsende strategische Bedeutung der Public Cloud und die Cloud werde immer häufiger als Basis für eine strategische Plattform eingesetzt.

Hybrid Cloud

Die meisten Unternehmen kombinieren verschiedene Angebote von unterschiedlichen Anbietern. Die Marktbeobachter erwarten aber nicht nur ein Wachstum beim Einsatz der Public Cloud, sondern auch eine Steigerung des Einsatzes der Private Cloud und das auch noch im nächsten Jahr. Auch sehen die Analysten ein stark heterogenes Umfeld verschiedener Cloud-Technologien. Die Folge ist eine Multicloud-Umgebung, die die Unternehmen in hybriden Szearien verwalten müssen.

Auch wenn diese hybriden Szenarien das Umfeld dominieren, gibt es viele Herausforderungen, die den reibungslosen Betrieb behindern. So gebe es auch zahlreiche Unternehmen, die sich aus verschiedenen Gründen gegen eine hybride Landschaft entscheiden: Es sprechen Herausforderungen bei der Integration, fehlende Management-Tools, Inkompatibilitäten bei Anwendungen, fehlender Hersteller-Support und auch der Mangel von allgemeinen APIs gegen ein derartiges Szenario.

“Bei der hybriden Cloud unterstreichen diese Bedenken gleichzeitig die wichtigsten Möglichkeiten für die Provider”, kommentiert Anderson. Die Anbieterseite müsse sich lediglich anschauen, wo die größten Herausforderungen liegen und diese entsprechend angehen. Dann könnten sie auch künftig am Markt erfolgreich agieren.

Sicherheit

Sicherheit und Datenschutz-Bedenken sind nach wie vor die größten Hindernisse bei den Überlegungen der Verantwortlichen. Offenbar, so die Analysten in ihrem Report, konnten die Anwender noch immer nicht von den hohen Sicherheitsstandards und auch durch die wachsende Transparenz bei den Anbietern überzeugt werden.

“Gartners Meinung dazu ist klar: Die Public-Cloud-Servivces die von den führenden Unternehmen angeboten werden, sind sicher. Die echten Herausforderung ist es aber, diese Public Cloud Services auf sichere Weise einzusetzen”, kommentiert Ed Anderson, Research Vice President von Gartner. “Hier muss noch mehr Überzeugungsarbeit geleistet werden, um den Organisationen dabei zu helfen, den Hype mit Sicherheitsbedenken hinter sich zu lassen.” Das sollte sogar eine der wichtigsten Bereiche für Provider sein, wenn sie mit ihren Kunden zusammenarbeiten, um damit noch mehr Potential frei zu setzen.

Diese Informationen stammen aus den Reports “Forecast Analysis: Public Cloud Services, Worldwide, 2Q16 Update” und “Market Trends: Cloud Adoption Trends Favor Public Cloud With a Hybrid Twist.” Auch auf dem Gartner Symposium/ITxpo 2016, das vom 6. bis 10. November in Barcelona, Spanien statt findet werden die Ergebnisse der Studie thematisiert.