Überblick: Komfortzubehör für Digitale Nomaden

Manche Leute stellen sich das so schön vor. Da sitzt man als mobiler Geschäftsmann ständig in der schicken Business-Lounge am Flughafen oder im Erste-Klasse-Abteil des ICE. Kaum aus dem Bahnhof raus, pfeift man lässig nach dem Taxi, einen teuren Alu-Rollkoffer an der Hand. Abends, nach dem feinen Business-Dinner, entspannt man sich im Hotelzimmer.

Klingt alles ziemlich cool, ist aber verdammt anstrengend. Ständige Ortswechsel, nervende Flugreisen, Verspätungen, langes Sitzen im ICE, quasselnde Sitznachbarn. Und nach der anstrengenden Fahrt ist beim Meeting mit Geschäftspartnern höchste Konzentration angesagt.

Smartphones und Tablets sind da nicht nur ein Segen, sie fordern dem mobilen Anwender einiges ab. Denn wer unterwegs erreichbar ist und Zugriff auf Dateien hat, von dem wird dann auch erwartet, dass er arbeitet. Das Leben als mobiler Geschäftsmann oder digitaler Nomade kann also ziemlich anstrengend sein.

Ein guter Grund, sich den mobilen Alltag ein wenig mit praktischen Zubehör zu erleichtern. Das Telefonat unterwegs ist eben doch leichter, wenn man kein Telefon in Frühstücksbrett-Größe ans Ohr pressen muss, sondern ein Headset nutzt. Und wer einmal einen guten Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung am Ohr hatte, will ihn nie wieder hergeben. Nicht zu verachten sind auch externe Tastaturen, Mäuse oder Schutzhüllen fürs Tablet, die zugleich als Aufsteller dienen.

All diese Komponenten sind manchmal nicht billig, lohnen sich aber. Denn sie erleichtern dem mobilen Anwender die Arbeit unterwegs. Die silicon-Redaktion hat sinnvolles Zubehör ausgewählt. Die vorgestellten Modelle dienen jeweils nur als Beispiel. Der Markt bietet für alle Gerätekategorien eine nahezu unbegrenzte Auswahl.

Kopfhörer und Headsets

Kopfhörer gehören schon seit einigen Jahren zu den Rennern der Hightech-Branche. Seitdem das mobile Musikstreaming mit Diensten wie Spotify, Deezer oder iTunes auch bei den Smartphone-Nutzern angekommen ist, statten immer mehr Hersteller ihre Modelle mit Fernbedienung und Mikrofon aus. So kann man unterwegs Musik hören und trotzdem Anrufe entgegennehmen. Diese Kopfhörer lösen immer mehr die reinen Business-Headsets ab, die dafür nur ein Ohr in Beschlag nehmen.

Mikro und Fernbedienung im Kabel

Bei den Stereokopfhörern sind Mikrofon und Fernbedienung für das Smartphone (Anrufe entgegennehmen, Lautstärke regulieren) in der Regel im Kabel integriert. Noch komfortabler sind drahtlose Modelle mit Bluetooth-/NFC-Übertragung. Wer diese Kopfhörer auch zum Telefonieren nutzen will, benötigt aber meistens wieder ein Kabel, in dem Fernbedienung und Mikro integriert sind. Nur bei manchen highendigen Modellen ist das Mikrofon schon in der Ohrmuschel integriert.

Viele hochwertige Kopfhörer bieten eine aktive Geräuschunterdrückung. Hier galten bisher der Quiet Comfort 25 beziehungsweis 35 von Bose und Sonys MDR-1RNC als Topmodelle. Ursprünglich waren solche Kopfhörerboliden mit ohrumschließender Muschel hauptsächlich für Flugreisende gedacht. Inzwischen sind sie auch mit Headset-Funktion ausgestattet und deshalb für Smartphones geeignet.

Wer unterwegs in bester Qualität Musik hören will und sich nicht an dem dicken Brummer auf dem Kopf stört, ist mit solchen Modellen gut bedient. Längst haben andere Hersteller wie Sennheiser oder Philips nachgezogen und bieten ebenfalls große Kopfhörer mit Mikrofon und Fernbedienung.

Anpassbare Geräuschunterdrückung

Bei der aktiven Geräuschunterdrückung (Noise Cancelling) dämpfen die einfachen Modelle nur die niedrigen Frequenzen, beispielsweise, das dumpfe Brummen in Bus oder Flugzeug. Mittlere und hohe Frequenzen sind aber noch ziemlich gut hörbar. Das Gequassel des Sitznachbarn gehört etwa dazu. Bei einfacheren Geräten ist meistens ein feines Rauschen bemerkbar, wenn Noise Cancelling aktiviert ist.

Die Topmodelle rauschen nicht oder weniger und schlucken auch mittlere und höhere Frequenzen. Einige Modelle von Sony haben zusätzlich eine Funktion, mit der man Stimmen auf Wunsch durchlassen kann. Das ist praktisch, wenn man gerade angesprochen wird. Einige Geräte bieten die Möglichkeit, je nach Situation verschiedene neue Noise-Cancelling Modi einzustellen.

Generell gilt: Die großen Kopfhörer mit ohrumschließenden Muscheln sind zwar schwerer, bieten aber auch eine bessere Geräuschisolierung als die kleineren Over-Ear-Hörer, die nur auf den Ohrmuscheln anliegen.

In-Ears werden immer besser

Wer die großen Kopfhörerboliden nicht mag, greift zu einem In-Ear. Sie passen in jede Hemdtasche. Bei den Spitzenmodellen ist der Klang inzwischen so verblüffend gut, dass er manchen Großen in den Schatten stellt. Auch die In-Ears sind mittlerweile in allen Varianten erhältlich, mit und ohne Headset-Funktion, drahtlos oder mit Kabel, mit und ohne neues Noise Cancelling.

Allerdings gibt es auch Menschen, die In-Ears nicht mögen, weil sich der Silikonstöpsel doch ziemlich fest in den Gehörgang presst. Als Alternative kommen hier die sogennanten Over-Ears infrage. Sie haben kleine Ohrmuscheln, lassen den Gehörgang in Ruhe, können manchmal aber auch ganz schön drücken. In der folgenden Galerie stellt Silicon eine Auswahl des interessantesten, Business-tauglichen Zubehörs für Digitale Nomaden vor.