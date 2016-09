Schweizer erteilen Agenten des Nachrichtendienstes Lizenz zum Hacken

Erklärung deer Inhalte des Nachrichtendeinstgesetzes im Vorefeld der Abstimmmung durch easyvote.ch.



Seiner Ansicht nach könne das Gesetz die aktuelle Abhängigkeit der Schweiz von ausländischen Geheimdiensten, “die Informationen liefern, wenn es ihnen passt”, reduzieren und so zum Erhalt der Neutralität beitragen. Vautravrs verweist zudem auf die Auflage, dass das Gesetz “nur in ganz spezifischen Fällen” angewendet werden könne, nämlich dann, wenn es um Terrorismus, kritische Infrastrukturen, Spionage oder den Handel mit Technologien für chemische, biologische oder Nuklearwaffen gehe.

Seiner Auffassung nach ist zudem im Unterschied zu den in den Nachbarländern verabschiedeten Gesetzen die demokratische Kontrolle des Mandats und der Instrumente des Nachrichtendienstes und „sehr gut gewährleistet“. Doch trotz solcher Kontrolle gab es in der Schweiz in den Neunziger Jahren bereits einmal einen umfangreichen Bespitzelungsskandal. Er ist als Fichen-Affäre in die Geschichte eingegangen Als Auslöser eine rumfassenden Überwachung durch den Geheimdient reichte damals unter Umständen zum Beispiel aus, dass Bürger eine Reise in ein Ostblockland unternommen hatten.