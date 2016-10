Microsoft behebt mit ersten Patch-Rollups 49 Sicherheitslücken

Die nun geschlossenen Schwachstellen stecken in beiden Microsoft-Browsen, in Microsoft Office, Skype for Business und in Windows. Mit den aktuellen Sicherheits-Updates werden auch die Lücken CVE-2016-3298 im Internet Explorer, CVE-2016-7193 in Office und CVE-2016-3393 in Windows Graphics Component geschlossen, die ausnutzen können, um ein System aus der Ferne zu übernehmen.