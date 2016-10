Neuer Windows-10-Build optimiert Linux-Subsystem

Microsoft aktualisiert das Redstone-2-Updates für Windows 10. Build 14951 ist derzeit nur über den Fast Ring des Windows Insider Programm verfügbar. Diese Version richtet sich außerdem nicht nur an Desktops, sondern an Geräte mit Windows 10 Mobile. In beiden Fällen aber sollen die Entwickler die Kamera-App das Windows Subsystem for Linux aktualisiert haben.

Ein neues User Interface soll die Bedienung der Kamera-App vereinfachen. Die Aufnahme-Buttons für Fotos, Videos und Panorama-Bilder sollen sich besser vom Hintergrund abheben. Zudem können die Einstellungen und auch die Foto-Bibliothek mit nur einem Klick aufgerufen werden. Die PC-Version erlaubt das Auslösen von Fotos über die Leertaste.

Auf Surface Book, Surface Pro 4, Surface Pro 3 und Surface 3 steht die Funktion “lebendige Bilder” zur Verfügung. Sie ergänzt normale Fotos um kurze Videos, die automatisch zu jedem Foto aufgenommen werden. Die Funktion lässt sich in den Einstellungen der Kamera-App aktivieren. Bisher war sie nur für Geräte mit Windows 10 Mobile erhältlich.

Windows Subsystem for Linux (WSL) unterstützt nun für alle Instanzen von Bash on Ubuntu die Ubuntu-Version 16.04. Sie ersetzt die bisher verwendete Version 14.04. Microsoft weist darauf hin, dass vorhandene Instanzen jedoch nicht automatisch auf die Version 16.04 umgestellt werden. Das Upgrade kann aber manuell mit dem Befehl “do-release-upgrade” aktualisiert werden.

Darüber hinaus ist es nun möglich, Windows-Binärdateien direkt von einer WSL-Befehlszeile aus zu starten. “Das war der größte Wunsch unserer Nutzer auf der WSL-User-Voice-Seite”, heißt es dazu in einem Blogeintrag von Dona Sakar, Chefin des Windows Insider Program.

Das aktuelle Redstone-2-Update eignet sich wohl nur bedingt für den produktiven Einsatz, da es zahlreiche bekannte Fehler gibt. So können PC-Nutzer sich beispielsweise nicht erneut in Apps wie Feedback Hub, Groove oder MSN News anmelden, falls sie sich abgemeldet haben oder abgemeldet wurden. Zudem können auch Antivirenlösungen die Installation von Build 14951 verhindert.

Smartphone-Nutzer sollte beachten, dass das Gerät nach dem Update beim Neustart möglicherweise bis zu 30 Minuten das blaue Windows-Logo anzeigt. Der Sperrbildschirm werde aber irgendwann geladen. “Bitte setzen Sie ihr Gerät nicht zurück. Es dauert länger, das Gerät zurückzusetzen, als auf den Abschluss des Bootvorgangs zu warten”, so die Empfehlung des Microsoft-Experten Sakar.

Darüber hinaus untersucht Microsoft noch ein Problem, das dazu führt, dass das Update nicht korrekt heruntergeladen wird und die Statusanzeige bei null Prozent verharrt. Weitere Details zu dem Fehler soll ein Eintrag im Microsoft-Forum liefern. Bei einem ersten Test von ZDNet trat das Problem bei einem Lumia 640 Dual Sim mit dem vor einer Woche bereitgestellten Insider Build 14946 auf.

[mit Material von Mary Jo Foley, ZDNet.com]

