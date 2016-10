Smartphones: Forscher zeigen gefährliche Sicherheitslücke in Speicherbausteinen auf

Die Lücke an sich war schon bekannt, neu ist, dass sie sich nun durch einen in einer App versteckten Exploit systematisch ausnutzen lässt. Unter Android benötigt sie keinerlei Berechtigungen und kann sich trotzdem Root-Rechte verschaffen. Da der Fehler in der Hardware steckt, könnten auch iOS-Geräte und Windows Phones betroffen sein.