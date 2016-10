Nutanix will Wachstum in EMEA vorantreiben

Der Anbieter von Hyperkonvergenten Infrastrukturlösungen will in Europa stärker wachsen und stellt jetzt ein neues Führungsteam vor.

Nur wenige Wochen nach dem Börsengang von Nutanix soll ein neues Management-Team das Wachstum des Anbieters in der Region EMEA weiter voranbringen. Im Zuge der Neuauftsellung wird künftig Chris Kaddaras als “Vice President and Head of EMEA” das Unternehmen in der Region leiten. Patrick D. Cowden wird künftig auch als “Vice President for Central Europe and Emerging Markets” auftreten. Mark Lewis wird neuer “Senior Director of EMEA Marketing”.

Nutanix, das sich selbst als Anbieter von Enterprise-Cloud-Plattformen bezeichnet, rechnet sich im Wachstumsmarkt für Hyperkonvergente Infrastrukturen gute Chancen aus. Diese Chancen will das Unternehmen jedoch nicht nur im Heimatmarkt USA wahrnehmen. Jetzt sollen erfahrene Branchengrößen den den Umsatz in Europa ankurbeln.

So war Chris Kaddars zuvor bei EMC Europa. Hier war er in verschiedenen Positionen unter anderem als President Sales und Presales tätig. Kaddars ist seit über 24 in der Branche aktiv.

Ihm direkt unterstellt ist Patrick D. Cowden, der in leitenden Funktionen bei Hitachi, Dell und EMC Erfahrungen sammeln konnte. Als Deutsch-Amerikaner ist er in der Branche ein anerkannter Autor und Sprecher sowohl in englischer als auch deutscher Sprache.

Mark Lewis ist einer Kenner der Branchen Telekommunikation und Finanzindustrie. Auch im öffentlichen Sektor hat er in der Vergangenehit bereits für Anbieter wie Cloudera, Riverbed oder EMC Kommunikationsstrategien umgesetzt.

“Wir geben unseren Leuten die Mittel und Möglichkeiten, unsere Werte so zu interpretieren und anzupassen, dass sie am besten zu den Anforderungen in EMEA und darüber hinaus passen”, kommentiert Sudheesh Nair, President von Nutanix. “Unser Wachstum hat sich beschleunigt, die Zahl unserer Kunden, Partner und Mitarbeiter schnell zugenommen. Vor diesem Hintergrund müssen Chris, Patrick und Mark auf ihren neuen strategischen Posten eine Vorreiterrolle spielen. Sie werden mit unseren Enterprise-Cloud-Lösungen nicht nur neue Märkte erschließen, sondern auch unsere Position als globaler Anbieter mit starkem Engagement für lokale Märkte festigen.”

Nutanix agiert nicht alleine in dem Markt für hyperkonvergente oder Integrierte Systeme. Neben großen Anbietern wie Dell-EMC/VCE, HPE, Cisco, Oracle, NetApp, Hitachi oder Fujitsu kämpfen auch kleinere Spezialisten wie Pivot 3, SimpliVity oder Atlantis Computing um die Gunst der Anwender. Allerdings dürften derzeit unter den Spezialisten derzeit Nutanix und SimpliVity die Spitze bilden.