HPE entlässt und reduziert auch die OpenStack-Entwicklung

Erneut entlässt Hewlett Packard Enterprise (HPE) Mitarbeiter. Bekannt wurde dieser Vorgang bei der Entwicklerveranstaltung Linux Plumbers. Dabei berichten verschiedene Programmierer, von HPE gekündigt worden zu sein. Das Unternehmen bestätigte den Vorgang ZDNet.com auf Nachfrage.

Bereits zuvor hatten zahlreiche OpenStack-Cloud-Entwickler bei HPE eine Kündigung bekommen. Die Liste der betroffenen Abteilungen scheint umfangreich, in Israel entließ HPE aber offenbar ein komplettes Team, das im Bereich Operations Orchestration (IT-Prozessautomatisierung) forscht und entwickelt.

Übrigens hat auch der HPE-Konkurrent und OpenStack-Pionier Mirantis offenbar rund 100 OpenStack-Entwicklern gekündigt. Das Unternehmen rechtfertigt diesen Schritt mit der Übernahme des Spezialisten TCP Cloud vor wenigen Monaten.

In beiden Fällen reagiert der Markt mit leichter Verwunderung. Noch vor einem Jahr hatte HPE wie in Branchenkreisen gemunkelt wurde den OpenStack-Spezialisten Eucalyptus nicht zuletzt auch wegen der Entwickler für diese junge und komplexe Technologie übernommen. Die Entlassungen lassen jetzt Zweifel daran aufkommen, ob die Wette, die Mirantis und HPE auf OpenStack eingegangen sind, aufgeht und ob vielleicht ein schwindendes Interesse an der Technologie im Markt die jüngsten Entlassungen motiviert.

Für HPE äußerte ein Sprecher: “Diese Änderungen sind Teil einer unternehmensweiten Strategie, HPE zu der erforderlichen Belegschaft zu verhelfen, um ein agileres, kundenfokussiertes und auf Partner ausgerichtetes Unternehmen zu sein.” Zur Zahl der wegfallenden Stellen und der voraussichtlichen Dauer der Umsetzung wollte er sich nicht äußern.

Vor der endgültigen Abspaltung der PC- und Druckersparte in HP Inc. hatte CEO Meg Whitman noch erklärt, dass nach der Abspaltung keine weiteren Entlassungen mehr nötig sein werden: “Wir haben in den vergangenen Jahren viel Arbeit in die Senkung der Kosten und die Vereinfachung von Prozessen gesteckt und diese abschließenden Maßnahmen machen künftige Restrukturierungen unnötig.” Wie sich jetzt zeigt, scheint das so nicht ganz richtig zu sein.

Webinar Graphdatenbanken im Einsatz Wenn eine Datenbank für ein Projekt benötigt wird, gilt es inzwischen aus einer verwirrend großen Anzahl von Möglichkeiten auszuwählen. Woher wissen Sie, ob für Ihr Projekt für eine relationale Datenbank geeignet, oder ob einer der vielen NoSQL-Optionen eine bessere Wahl darstellt? Hier erfahren Sie es. »

Ein weiterer Grund für die Entlassungen könnte auch die geplante Abspaltung von nicht zum Kerngeschäft gehörenden HPE-Software-Assest in ein Joint Venture mit Micro Focus sein. Dazu hatte Mitte Oktober General Manager Chris Hsu gesagt: “Wir setzen eine neue Produktsegmentierungsstrategie um, die sicherstellt, dass wir die richtigen Ressourcen hinter den Geschäftsmöglichkeiten mit dem höchsten Wert haben. Gleichzeitig investieren wir weiter in die missionskritischen Anwendungen, auf die sich unsere Kunden verlassen.”

Bei der Umsetzung sei man stärker als je bedacht auf “finanzielle Verpflichtungen”, sagte Hsu. Und Finanzchef Tim Stonesifer fügte hinzu, man wolle weitere Verbesserungen im Betrieb vornehmen. Beides ließ bereits Entlassungen erwarten.

Die jetzige Runde Stellenstreichungen dürfte nicht die letzte sein. Stonesifer beschrieb das gesamte Jahr 2017 als “Jahr des Übergangs” – und knüpfte damit an Formulierungen von CEO Meg Whitman von vor drei Jahren an.

Mit der Ankündigung des Spin-offs meldete HPE im September einen Quartalsgewinn von 2,8 Milliarden Dollar oder 1,32 Dollar je Aktie bei einem Umsatz von 12,2 Milliarden Dollar. Das bedeutet einen Rückgang von 6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Ohne Abschreibungen machte es 49 US-Cent Gewinn pro Aktie. Anleger hatten 45 Cent je Aktie nach Non-GAAP und mindestens 12,64 Milliarden Dollar Umsatz erwartet.

[mit Material von Florian Kalenda, ZDNet.de]