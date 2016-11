Salesforce startet Lightning Partner Community

Salesforce stellt Lightning Partner Community vor. Über diese Lösung können Unternehmen den Vertrieb des Partner-Ökosystems unterstützen und Reseller, Franchisenehmer oder Channelpartner ebenfalls mit Tools und Informationen ausstatten.

Lightning Partner Community ist ab sofort mit der Partner Community Cloud Lizenz verfügbar. Die Salesforce Community Cloud ermöglicht Unternehmen Geschäftsdaten und -prozesse mit Communities zu teilen und und damit Kunden, Partnern und Mitarbeitern eine konsistente Experience zu bieten.

Vor allem im High-Tech-Bereich ist der Channel von entscheidender Bedeutung. Im Schnitt sind Partnerunternehmen für 70 Prozent des Vertriebs verantwortlich. Vertriebspartner sind häufig durch die häufig etwas angestaubten und bruchstückhaften Lösungen der Anbieter eingeschränkt, oder haben erst garnicht die Möglichkeit, von den vorhandenen Informationen zu profitieren.

Mit der Lightning Partner Community können aber Unternehmen auch Vertriebspartner als Erweiterung ihres eigenen Direktvertriebs nutzen. Über eine zentrale Instanz können diese Vertriebschancen identifizieren und langfristig pflegen.

Dafür bietet Salesforce verschiedene Module wie etwa ‘Lightning Partner Experience’. Auch auf mobilen Geräten bietet die Lightning Partner Experience eine personalisierte und gebrandete User Experience. Ein Versicherungsagent etwa kann damit Zugriff auf alle Vertrags- und Preisinformationen bekommen, die in einem Kundengespräch auftauchen.

Darüber hinaus können Partner auch auf die Integrierte CRM-Plattform zugreifen. Hier werden CRM-Datensätze durch Sales Path, Kanban View, Lightning Dashboards und Salesforce CPQ erweitert. Auf einer einzigen Plattform werden damit verschiedene Informationen wie Leads, Vertriebsmöglichkeiten oder Accounts aufbereitet.

Mit der Salesforce Einstein for Partner Community lassen sich automatisiert Antworten, Hintergrundinformationen und Experten anzeigen, was den Vertriebsprozess beschleunige. Ein Franchisenehmer etwa, der eine Restaurantkette erweitern will, kann hier beispielsweise Fragen, wie weit Standorte voneinander entfernt sind, welche Promotion und wie viel Personal er benötigt, beantworten. Salesforce Einstein empfiehlt Artikel und Experten aus der Community, die diese Fragen beantworten.

“Unternehmen haben die Möglichkeit, Wachstum zu beschleunigen, indem sie ein Partner-Ökosystem aufbauen, das als Erweiterung ihres eigenen Sales-Teams agiert”, kommentiert Mike Micucci, GM & SVP Salesforce Community Cloud.

“Mit der Lightning Partner Community können wir gezielt Informationen zu unserer gemeinsamen Infrastruktur sammeln und unsere Franchise-Community besser proaktiv unterstützen”, so Adrian Butler, CIO von DineEquity Inc, einem Anwender der neuen Lösung. “Der Zugriff auf kritische Informationen und Communities in unserem gesamten System bildet den idealen Nährboden für unser weltweites Wachstum.”