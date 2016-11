Einheitlicher IoT-Standard? Cisco, Bosch und GE einigen sich

Cisco, Bosch Rextroth, General Electric, National Instruments, Schneider Electric sowie weitere Hersteller einigen sich auf den neuen Standard OPC Unified Architecture Time Sensitive Networking (OPC UA TSN).

Damit sollen verschiedene Automatisierungs- und Informationstechnologien über eine offene, einheitliche, standardbasierte und interoperable Lösung die Kommunikation zwischen industriellen Controllern, IT Systemen und der Cloud ermöglichen. OPC UA TSN ist die Kombination des um Publisher/Subscriber (Pub/Sub) erweiterten OPC-UA-Protokolls und des IEEE TSN Ethernet-Standards. Laut einer Mitteilung von Cisco beinhalte OPC UA TSN alle nötigen Bausteine, um in industriellen Automatisierungslösungen eine einheitliche Kommunikation zu ermöglichen.

Das neue Protokoll basiert auf offenen Standards und soll sicherstellen, dass in industriellen Anwendungen Geräte unterschiedlicher Hersteller vollständig kompatibel zueinander sind. Die genannten Hersteller wollen OPC UA TSN in den nächsten Generationen ihrer Produkte implementieren. Erste Prototypen werden bereits in ein Testbed des Industrial Internet Consortiums integriert.

Mehr zum Thema IoT: Eine neue Standard-Welt entsteht Im Bereich IoT gibt es zahlreiche Initiativen und Konsortien, bislang laufen diese Bestrebungen jedoch überwiegend parallel nebeneinander her. Doch damit dies alles überhaupt funktionieren kann, braucht man neben neuen Produkten auch neue Standards – insbesondere für die Kommunikation der Geräte untereinander und für die Sicherheit. silicon.de gibt einen Überblick. zum Artikel »

Damit könnte sich OPC UA TSN als künftiger Standard für industrielle Automatisierung und IIoT-Konnektivität etablieren.

Eine der größten Hürden bei der Umsetzung von IoT-Projekten im industriellen Umfeld sind fehlende Standards. Daher herrschen hier größtenteils noch proprietäre Systeme vor. Eine umfassende Verknüpfung ist dann nur über Umwege möglich. Nun haben sich Cisco, ABB, Bosch Rexroth, B&R, General Electric, National Instruments, Parker Hannifin, Schneider Electric, SEW Eurodrive und TTTech auf der Automatisierungsmesse SPS IPC Drives in Nürnberg auf den Einsatz des neuen, einheitlichen Kommunikationsprotokolls geeinigt und vereinbart, diesen künftig in entsprechenden Produkten einzusetzen.

