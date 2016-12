Materna hebt Private Cloud in die Public Cloud

Materna ermöglicht es deutschen Unternehmen über Cloud Service Provider (CSP) auf die offene Cloud-Umgebung von IBM Bluemix Private Cloud zugreifen. Diese Cloud basiert auf der Open-Source-Infrastruktursoftware OpenStack und ermöglicht Unternehmen eine Private Cloud in einer Public-Cloud-Umgebung zu betreiben. Das neue Angebot richte sich vor allem an mittelständische Unternehmen.

Mit diesem neuen Service ist es auch Zeit für ein neues Kürzel: PCaaS, also Private Cloud as a Service nennt der Dortmunder IT-Dienstleister das neue Angebot. Damit reagiere der Anbieter laut eigener Aussage auf steigende Nachfrage nach Cloud Services.

Über die Infrastruktur IBM Bluemix kann Materna selbst schnell und hoch skalierbar Ressourcen bereitstellen. Der Mehrwert, den Materna liefert ist ein die Ergänzung der Bluemix-Services um einen Managed Service. Damit bietet das Unternehmen eine Überwachung und ein Incident Management der Infrastruktur. Außerdem unterstützt und berät Materna beim Setup der Anwendungsumgebung und dem Aufbau von Verfahren wie Backup, Access und Identity Management sowie Monitoring. Weitere Details zu dem Angebot liegen derzeit leider nicht vor.

IBM Bluemix Private Cloud basiert auf der offenen Infrastruktursoftware OpenStack, das derzeit wohl erfolgreichste Cloud-Betriebssystem ist. Fast Dreiviertel der deutschen Unternehmen, die sich mit der Cloud beschäftigen, beziehen dabei in irgend einer Weis auch OpenStack mit ein, wie aus einer Crisp-Research-Studie zu OpenStack hervorgeht. Demnach setzen derzeit etwa 6,5 der deutschen Unternehmen OpenStack auch in einer Produktiven Umgebung an. Viele Unternehmen befinden sich noch einer Planungs- oder Evaluierungsphase.

Ausgewählte Whitepaper Mehr aus SharePoint herausholen Microsoft SharePoint bietet Unternehmen zahlreiche Möglichkeiten, um Kollaboration und Datenmanagement zu verbessern. Allerdings stellt sich im Betrieb oft heraus, dass SharePoint wesentlich komplexer als erwartet und der administrative Aufwand größer als geplant ist. Mit der richtigen Administration lässt sich beides in den Griff kriegen. zum Whitepaper »

Durch den Einsatz von OpenStack lässt sich die IBM Cloud auch zusammen mit anderen Cloud-Angeboten und Technologien kombinieren. Die Lösung stellt eine Private-Cloud-Infrastruktur bereit, die die Einfachheit einer Public Cloud bietet und Unternehmen den Weg in die hybride Cloud ebnet.

Gerade kleinere Unternehmen haben oft Probleme, ohne jegliche Erfahrung den Schritt in die Cloud zu wagen. Hier wollen Partner und Dienstleister wie Materna mit zusätzlichen Services punkten. Für die Nutzung von Bluemix hat Materna eine Vereinbarung geschlossen, die den Zugriff auf Cloud-Services aus der IBM Bluemix Private Cloud garantiert.

“Gerade mittelständische Unternehmen benötigen eine sichere, agile und flexible IT, ohne dafür zu hohe Anfangsinvestitionen tätigen zu müssen”, kommentiert Materna-CEO Helmut Binder. “Dank der IBM Cloud sind wir in der Lage, unseren Kunden eine dedizierte Private Cloud anzubieten, die den hohen IT-Anforderungen an Sicherheit und Skalierbarkeit gerecht wird.” Der Managed Cloud-Service des Anbieters aber integriere darüber hinaus die bereits bestehende IT integriert und berücksichtige auch die IT-Strategie des jeweiligen Unternehmens.

Auch für IBM scheint sich die Kooperation mit Partnern wie Materna zu lohnen, so könne IBM “Kunden eine flexible Cloud bereitstellen, die sich über einen hybriden Ansatz passgenau auf vorgegebene Anforderungen abstimmen lässt”.