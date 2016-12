Car-to-X: Audi spricht mit Ampeln

Es ist eine der Industrieweit ersten Projekte, bei dem ein Fahrzeug Informationen sich mit anderen Komponenten der Verkehrsinfrastruktur austauscht. Nach ersten Pilotprojekten in den USA sollen weitere in Deutschland folgen.

Audi stellt ein neues Feature für vernetzte Fahrzeuge vor. Über einen Datenaustausch mit Ampeln, erfährt der Fahrer, wie viel Zeit er noch bis zu nächsten Grünphase der Verkehrsampel vor ihm hat. In den Audis wird dann über angezeigt, ob der Fahrer diese noch erreicht. Das Feature “Time to Green” nimmt hier natürlich die erlaubte Höchstgeschwindigkeit an.

Ist das nicht der Fall, dann zählt der Boardcomputer einen Countdown bis zur nächsten Grünphase. So könne der Fahrer frühzeitig reagieren und schon mal den Fuß vom Gas nehmen. Das schone die Umwelt und sorge dafür, dass der Stadtverkehr besser fließt, etwa weil Fahrzeuge nicht mehr vollständig abgebremst werden müssen. Das habe sich bei Pilotprojekten in Europa gezeigt, heißt es von Audi. Auch steige dadurch die Energieeffizienz der Fahrzeuge.

“Time to Green” ist die erste Funktion, die Audi of America in mehreren US-Metropolen zum Einsatz bringt. Zum ersten Mal rufen dafür Fahrzeuge Informationen von Geräten außerhalb ab. Dafür muss Audi auch mit verschiedenen Stadtverwaltungen kooperieren, um die Car-to-X-Kommunikation überhaupt möglich zu machen. Zunächst sollen Audi A4 und Q7, die mit Audi connect ausgerüstet sind und seit Juni 2016 für den US-Markt produziert wurden, dieses Feature bekommen.

In den USA übermitteln die städtischen Verkehrsmanagement-Zentralen die Informationen der Ampeln über den Projektpartner Traffic Technology Services (TTS). Diese Informationen werden aufbereitet und über LTE oder 4G in Echtzeit an den Boardcomputer gesendet.

“Erstmals tauschen unsere Autos in Echtzeit Daten mit der Verkehrsinfrastruktur aus. Der Fahrer kann sein Fahrverhalten situationsbedingt anpassen und ist im Stadtverkehr deutlich souveräner und entspannter unterwegs”, so Andreas Reich, Leiter der Elektronikvorentwicklung der AUDI AG. Reich kündigt auch an, dass Audi weitere Car-to-X-Services anbieten werde. “Am Ende dieser Entwicklung sehen wir das autonome Fahren”, schließt Reich.

Zunächst profitieren Audi-Fahrer von diesem Service. Doch soll die Technologie künftig auch in Fahrzeugen anderer Hersteller integriert werden. Städteplaner können damit künftig Staus vermeiden und Ampeln optimal schalten.

“In unseren Tests ist die Zahl der Autos, die im Verkehr bis zum Stillstand abbremsen müssen, um rund 20 Prozent gesunken. Dies schont das Zeitbudget der Fahrer und hat im Pilotprojekt etwa 15 Prozent Kraftstoff gespart“, sagt Michael Zweck, Projektleiter Audi Ampelinformation.

“Ampelinformation” könne beispielsweise mit intelligenter Navigation gekoppelt und für neue Antriebskonzepte genutzt werden. So könnten “Grüne Wellen” beispielsweise in die Routenführung einfließen. Auch könnten beispielsweise Elektrofahrzeuge das Ausrollen oder Verzögern optimaler für das Laden durch Bremsenergie nutzen.

Ausgewähltes Whitepaper So arbeiten erfolgreiche Führungskräfte im Service-Management Service-Management wird durch zahlreiche technische und organistorische, interne und externe Einflussfaktoren rasant komplexer. Da gilt es für Führungskräfte einen klaren Kopf zu behalten und die richtigen Maßnahmen zu ergreifen. Dieses E-Book beschreibt Strategien, die das Service-Management befähigen, den Unternehemenserfolg nachhaltig positiv zu beeinflussen. zum Whitepaper »

Audi arbeitet laut eigenen Angaben auch an einer Einführung in Europa. Berlin, Ingolstadt, Garmisch-Partenkirchen oder Verona hat der deutsche Autobauer bereits Pilotprojekte durchgeführt. So seien in Berlin rund 700 Ampeln im Innenstadtbereich an den Service angebunden.

Audi sieht aber auch durchaus noch Herausforderungen: Es fehle an einheitlichen Datenstandards und an der digitalen Infrastruktur. “In Europa ist sehr unterschiedliche Verkehrstechnik im Einsatz, da sich die Infrastruktur lokal und dezentral entwickelt hat. Wir arbeiten daran, die bereitgestellten Daten zu vereinheitlichen”, so Zweck weiter. Erst dann könne man das Konzept Ampelinformation auch in Europa anbieten.