Mainframe schlägt Cloud

Anwender des Mainframe, wollen mehrheitlich diese Plattform beibehalten. Nur etwa ein Fünftel der Anwender will den Anteil der Großrechner herunter fahren.

Auch angesichts tiefgreifender Umbrüche im Markt will die Mehrheit der Mainframe-Anwender die Nutzung von Mainframes für die Verarbeitung großer Datenvolumen ausweiten. Das geht aus dem aktuellen Mainframe-Report von BMC hervor.

58 Prozent der befragten Unternehmen gehen davon aus, dass sie künftig den Einsatz der Großrechner und entsprechend Investitionen forcieren wollen. Die Mainframe-Systeme kommen immer dann zum Einsatz, wenn es um die Verarbeitung großer Datenmengen geht oder wenn kritische Anwendungen abgebildet werden müssen. Bei Großunternehmen liegt der Anteil der Unternehmen mit Plänen zur Ausweitung der Mainframe-Investitionen sogar bei knapp 90 Prozent, so die Studie.

In den nächsten zwölf Monaten planen die befragten Unternehmen zudem Maßnahmen zur weiteren Optimierung von Daten, Systemen und Kosten. Die höchste Priorität genießen dabei Kostenoptimierung, Compliance sowie die Verfügbarkeit und Modernisierung von Anwendungen im Zusammenhang mit der fortschreitenden Digitalisierung.

23 Prozent der Befragten wollen die Investitionen in Mainframes konstant halten und nur 19 Prozent die Nutzung künftig zurückfahren, wie die Erhebung unter 1.200 Führungskräften und Experten zeigt.

“89 Prozent der Befragten setzen auch in Zukunft auf Mainframe-Systeme. Damit ist klar, dass Unternehmen Großrechner weiterhin langfristig als geeignete Plattform betrachten”, fasst Uwe Behley, Geschäftsführer Deutschland bei BMC, die Ergebnisse der Studie zusammen.

Entscheider, die ihre Investitionen ausweiten wollen, sehen die Stärken von Mainframes vor allem in den Bereichen Verfügbarkeit, Leistung und Sicherheit. Unternehmen, die in Mainframes investieren wollen, verzeichnen wachsende Umsätze und setzen auf Modernisierung. Hier kommen meist Technologien wie Java, moderne Automatisierungstechnologien sowie spezialisierte Großrechner zum Einsatz.

Unternehmen, die ihre Investitionen auf dem aktuellen Niveau konstant halten wollen, sehen Großrechner zwar als sichere und hochverfügbare Lösungen für das Business, planen jedoch keine zusätzlichen Aufgaben für Mainframes.

Ausgewähltes Whitepaper Grundlagen einer modernen Nutzer-Authentifizierung in Firmen Marktforschern zufolge arbeitet inzwischen rund ein Drittel der Menschen weltweit zumindest zeitweise außerhalb des Büros. Das ist gut für die Produktivität, für die Work-Life-Balance, hervorragend für die internationale Zusammenarbeit und schafft Flexibilität für Mitarbeiter und Firmen. Aber aus der Perspektive der IT-Sicherheit ist es ein Alptraum. zum Whitepaper »

Für viele der befragten Unternehmen stehen die steigenden Anforderungen im Mittelpunkt, zum Beispiel im Bereich Verarbeitungsgeschwindigkeit. Aber auch die zunehmende Volatilität und Unberechenbarkeit der Workloads spiele vielerorts eine wichtige Rolle.

Doch auch wenn dem Großrechner das Image anhaftet, dass diese schwerfällig und unflexibel sind, scheint in vielen das Gegenteil der Fall zu sein, zumindest legen die Ergebnisse aus der BMC-Studie diesen Schluss nahe. Denn durch die Nutzung verschiedener Strategien und innovativer Technologien scheint sich der Mainframe auch unter den Vorzeichen der neuen Anforderungen durch die Digitalisierung gut zu bewähren.

88 Prozent der Unternehmen, die ihre Investitionen ausweiten wollen, haben Java-Anwendungen auf Mainframes laufen. In den meisten Fällen, um neue digitalen Anforderungen bei den Kunden umsetzen zu können. Knapp 70 Prozent geben daher an, dass die Zahl der Java-Anwendungen auf dem Mainframe steigen. Viele Unternehmen ziehen den Mainframe auch der Auslagerung von Daten in die Cloud vor. Laut Studie sollen über 50 Prozent mehr als die Hälfte der Daten auf Mainframes vorhalten.

“IT-Abteilungen setzen zunehmend auf zentralisierte, virtualisierte und stark automatisierte Umgebungen”, sagte Frank Cortell, Leiter Informationstechnologie bei Credit Suisse. “Die Hauptgründe hierfür sind Effizienzsteigerungen bei den Kosten und der Verarbeitung von Daten. Vielen Unternehmen wird bewusst, dass Großrechner diese Vorteile schon seit Jahren bieten und eine ausgereifte und stabile Plattform darstellen.” Der Credit Suisse-CIO glaubt daher, dass für viele Unternehmen nach wie Mainframes ein unverzichtbarer Teil der IT-Strategie sind und auch in Zukunft für die strategischen Ziele der Anwender einen wertvollen Beitrag leisten können.

Mehr zum Thema Hyperkonvergente Systeme Weniger Komplexität, einheitlicher Einkauf, vorintegrierte und aufeinander abgestimmte Komponenten sowie weniger Sorgen und Kosten beim Betrieb durch Abstraktion und Automatisierung, das versprechen die Anbieter "hyperkonvergenter Systeme". Im silicon.de-Special finden sie aktuelle Nachrichten und umfassende Hintergrundartikel zu dem Marktsegment. zum Special »

Der IDC-Analyst Tim Grieser, führt das steigende Interesse an den Großrechnern sogar auf verschiedene Digitalisierungstrends zurück: “Mainframes spielen im digitalen Unternehmen eine zentrale Rolle, denn bei vielen digitalen Anwendungen greifen mobile oder tragbare Geräte auf Daten zu, die auf Großrechnern gespeichert sind.” Auf diese Weise steigen die Transaktionen auf den Großrechnern, wie 58 Prozent der Befragten angeben.