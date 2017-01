Nokia 6: HMD Global zeigt erstes Android-Smartphone der Traditionsmarke

Gut ein halbes Jahr nachdem Nokia Marken- und Lizenzen für Smartphones an die Foxconn-Tochter FIH Mobile beziehungsweise die damals neu gegründete HMD Global Oy mit Sitz in Helsinki verkauft hat, wurde nun das erste Android-Smartphone mit dem Markennamen Nokia vorgestellt. Das Nokia 6 genannte Gerät soll allerdings zunächst nur in China auf den Markt kommen.

Da HMD Global aber ausdrücklich mit dem Ziel gegündet wurde, um weltweit Smartphones und Tablets unter dem Markennamen Nokia anzubieten, ist damit zu rechnen, dass möglicherweise auch das Nokia 6, zumindest aber andere Modelle im Laufe des Jahres auch in Europa auf den Markt kommen. Laut Arto Nummela, CEO von HMD Global sollen weitere Produkte “im ersten Halbjahr” vorgestellt werden.

Das Nokia 6 bietet ein 5,5 Zoll großes Full-HD-Display mit Hybrid-In-Cell-Technik, das durch 2,5D-Gorilla-Glass geschützt wird . Das Smartphone kommt ab Werk mit Android 7.0. Es wird von Qualcomms Snapdragon-430-Prozessor angetrieben. Der verfügt über ein integriertes LTE-Modem. Der CPU stehen 4 GByte RAM zur Seite. Der interne Speicher von 64 GByte lässt sich per Micro-SD-Karte erweitern. Die Kamera in der Rückseite arbeitet mit einer Auflösung von 16 Megapixeln und einem Phasenerkennungsautofokus. In der Vorderseite des Unibody-Gehäuses aus Aluminium ist eine 8-Megapixel-Kamera verbaut.

Der integrierte Dual-Verstärker soll 6 Dezibel lauter sein als bei Smartphones mit herkömmlichen Verstärkern. Er untersützt zudem Dolby Atmos. Nokiapoweruser berichtet, dass im 15,4 mal 7,6 Zentimeter großen und 7,85 Millimeter dicken Gehäuse ein 3000-mAh-Akku fest verbaut ist. Er soll 18 Stunden Gesprächszeit und 32 Tage Standby erlauben. Zudem sollen ein Micro-USB-Anschluss und ein 3,5-Millimeter-Köpfhöreranschluss vorhanden und im Home-Button auf der Vorderseite ein Fingerabdruckscanner enthalten sein.

In China soll das Nokia 6 umgerechnet rund 233 Euro zuzüglich Steuern kosten. Mit der X-Serie waren bereits 2014 auf Android basierende Smartphones der Marke Nokia vorgestellt worden. Sie nutzten jedoch ein modifziertes Android, die Nokia X Platform, die auf Android 4.1.2 basierte. Sie verzichtete unter anderem auf den Google Play Store. Die Produktlinie wurde bereits nach wenigen Monaten eingestellt.

Im Mai 2016 ging der mit dem Kauf von Nokias Mobilgerätesparte zu Microsoft gekommene Bereich für sogenannte Feature Phones für 350 Millionen Dollar an die Foxconn-Tochter FIH Mobile. Die neu geschaffene Firma HMD global Oy hat seitdem den Auftrag, sich um den Verkauf von Mobiltelefonen unter der Marke Nokia weltweit zu kümmern. Im Zuge der Transaktion gingen die Namensrechte für Nokia-Handys sowie eine zehn Jahre gültige Lizenz für Tablets und Smartphones mit dem Namen Nokia sowie die Firma Microsoft Mobile Vietnam mit den dazugehörenden Fertigungsanlagen in Hanoi an den neuen Besitzer.

[mit Material von Stefan Beiersmann, ZDNet.de]

