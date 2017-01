SAP-HANA-Experte wird neuer Vorstand bei Software AG

Die Darmstädter Software AG erweitert den Vorstand. Ab dem 1. April dieses Jahres werde Stefan Sigg zum fünften Vorstandsmitglied des zweitgrößten deutschen Software-Unternehmens. Sigg werde auch zum neuen Chief Research & Development Officer. Damit wolle das Unternehmen vor allem neue digitale Lösungen sowie technische Innovationen stärker als bisher vorantreiben .

In seiner neuen Funktion bei der Software AG wird Dr. Sigg vor allem das Produktportfolio des Konzerns in den Bereichen IoT, Real Time Analytics, Process Management, API Management und Data Integration weiterentwickeln.

Neben Leitung der weltweiten R&D-Standorte werde er auch Forschungsprogramme verantworten. Mit Chief Technology Officer Wolfram Jost bilde Sigg künftig auch das Global Portfolio Innovation Steering Team der Software AG. Hier sollen Marktentwicklung und Kundenanforderung ins Produktportfolio übersetzt werden.

Sigg wechselt von der SAP SE nach Darmstadt. Sigg war zuvor als Führungskraft im Bereich Research and Development bei der SAP SE leitend tätig. Der promovierte Mathematiker startete nach seinem Studium an der Universität Bonn in der Produktentwicklung der SAP.

Nach diversen Managementpositionen im Bereich Business Warehouse wurde er zum Head of Research & Development desselben Geschäftsbereichs ernannt. Es folgten Aufgaben als Vice President und später als Senior Vice President im Bereich SAP HANA. Zuletzt war Dr. Sigg als Senior Vice President und Head of SAP Analytics tätig und führte weltweit über 1.800 Mitarbeiter.

Dr. Sigg unterrichtet seit 2014 außerdem an der Technischen Universität Darmstadt die Themen Analytics und Big Data Technologies and Applications.