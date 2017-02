Easy Software kauft ECM-Bereich der Schleupen AG

Die Easy Software AG hat von ihrem bisherigen Vertriebspartner Schleupen AG den Geschäftsbereich ECM übernommen. Schleupen gehörte bislang im Produktvertrieb zu den wichtigsten Partnerunternehmen von Easy Software. Mit der rückwirkend zum 1. Januar vereinbarten Kauf des dafür zuständigen Geschäftsbereich übernimmt Easy Software auch die Vertragsbeziehungen zu Endkunden und Partnerunternehmen.

Schleupen konzentriert sich nun auf Angebote für Energie- und Wasserwirtschaft, die es derzeit um IoT-Komponenten erweitert, für die es auch schon erste Kunden vorweisen kann, die Weiterentwicklung und den Vertrieb der Risikomanagement-Software R2C, die sowohl von mittelständischen Unternehmen als auch von börsennotierten und international agierenden Unternehmensgruppen eingesetzt wird. Außerdem gehören nach wie vor IT-Services zum Leistungsspektrum der Schleupen AG.

Easy Software baut mit der Transaktion, zu der keine finanziellen Details genannt wurden, seinen bereits bisher bestehenden Geschäftsbereich ECM aus. “Die Partner profitieren von unserem Know-how im ECM-Bereich und unseren zukunftssicheren Lösungen. Zudem bieten wir ihnen die Möglichkeit, Innovationen mit zu entwickeln und gemeinsam mit Easy an den Markt zu bringen”, so Vorstandssprecher Willy Cremers in einer Pressemitteilung. Umgekehrt profitiere Easy von starken und etablierten Partnern. Sie seien für den Software-Anbieter zusätzliche “Augen und Ohren” im Markt, lieferten wertvollen Input für gemeinsamen Lösungen und sicherten dauerhaft einen breiten Zugang zum Markt.

Mit der Akquisition hofft Easy Software die Zusammenarbeit mit den übernommenen Kunden und Partnern der Schleupen AG vertiefen und gemeinsames Wachstumspotenzial erschließen zu können. Konkret werden auf AG-Ebene rein aus der Transaktion ein um interne Effekte bereinigter Umsatzanstieg in Höhe von circa 4 Prozent sowie ein “spürbares, überproportionales Ergebniswachstum” erwartet. Den dazugewonnenen Partner verspricht Easy Software neue Umsatzchancen beim Vertrieb der Easy-Suiten.

Das Unternehmen aus Mühlheim an der Ruhr sieht Dokumentenmanagement und Enterprise Content Management als Basistechnologien für digitale Geschäftsstrategien. Im Gespräch mit silicon.de erklärte Vorstandssprecher Cremers zur Jahreswende, die Automatisierung Dokumenten-intensiver Geschäftsprozesse sichere auch die Zukunft der Kunden: “Dafür verlangt der Markt differenzierte Lösungen. Unsere Aufgabe ist es, solche Lösungen aufeinander abzustimmen und diese in Teilen kombinierbar unseren Kunden verfügbar zu machen. Das geschieht in Zusammenarbeit mit unseren Partnern. Das heißt: Den Kunden interessiert der Nutzen.”

Ausgewähltes Whitepaper Kosten senken und Prozesse im Rechnungseingang optimieren In Firmen geht im Durchschnitt immer noch weit über die Hälfte der Rechnungen auf Papier ein. In der Regel entscheidet zudem der Absender der Rechnung über deren Form und Gestaltung. Das führt zu einer enormen Vielfalt – die bei den Empfängern oft kostspielige, ineffiziente und fehleranfällige Papierprozesse nach sich zieht. Doch es gibt Alternativen. zum Whitepaper »

Die Easy Software AG gehört mit eigenen Angaben zufolge über 12.500 Kundeninstallationen in unterschiedlichen Branchen zu den bedeutenderen Herstellern für elektronisches Dokumentenmanagement, digitale Archivierung und Workflow in Deutschland. Das Unternehmen unterhält zudem Auslandsgesellschaften in andren europäischen Ländern, Asien und den USA.