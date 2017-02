Gerüchte über Neuauflage des legendären Nokia 3310

Dass der chinesische Lizenznehmer HMD Global auf dem Mobile World Congress neue Smartphones unter der Marke Nokia vorstellen will, ist schon offiziell. Darüber, welche das sind, wird noch gerätselt. Und jetzt wird in der Gerüchteküche auch über die Neuauflage einer Legende spekuliert.

Das war damals ein Paukenschlag: Nokia stellt das Nokia 3310 vor und führt damit den mobilen Chat ein! Damals noch vorgestellt auf einem Lifestyle-Event in Oberhausen (auch wenn sich das zu widersprechen scheint). Heute werden neue Telefone (sagt man so noch?) in Barcelona vorgestellt. Doch manchmal wiederholt sich Geschichte: Eventuell wird wiederum auf einem “Lifestyle-Event” das Nokia 3310 erneut vorgestellt – diesmal allerdings nicht mit finnischem, sondern chinesischem Akzent vom Lizenznehmer HDM Global.

Der für zahlreiche Leaks bekannte Evan Blass, der jetzt für Venture Beat schreibt, will in Erfahrung gebracht haben, dass HDM Global eine Neuauflage oder einen “Nachfolger” des legendären Nokia 3310 auf den Markt bringen will. Es soll ihm zufolge am 26. Februar anlässlich des Mobile World Congress in Barcelona präsentiert werden. Dort soll dann übrigens die Europaversion des für den chinesischen Markt schon im Januar auf der CES gezeigten Nokia 6 präsentiert werden. Und möglicherweise gibt es auch das Nokia 5 und das Nokia 3 zu sehen – allerdings auch nur “langweilige” Touchscreen-Modelle.

Das Nokia 3310 kam erstmals kurz vor Weihnachten 2000 auf den Markt. Von ihm und dem technisch identischen Nokia 3330 wurden bis 2005 – als der Verkauf eingestellt wurde – über 126 Millionen Stück verkauft. Das waren mehr, als die insgesamt 100 Millionen Telefone, die Nokia zwischen 1991 und 1998 verkauft hatte. Aneinandergelegt hätten sie eine 13.500 Kilometer lange Kette von Helsinki bis zur chilenischen Hauptstadt Santiago de Chile ergeben, teilte der Hersteller in einer Zwischenbilanz damals stolz mit. Die Messlatte für die eventuelle Neuauflage liegt also hoch. Sehr hoch.

Übrigens: Das Nokia 6 soll angeblich für 249 Euro in Europa auf den Markt kommen. Das Android-Smartphone mit 5,5 Zoll großem Full-HD-Display und Aluminiumgehäuse bringt einen Snapdragon 430-Prozessor von Qualcomm mit LTE-Modem, 4 GByte RAM und 64 GByte Speicher mit, der sich per Micro-SD-Karte erweitern lässt. Die Kamera in der Rückseite nimmt Bilder mit einer Auflösung von 16 Megapixeln auf und verfügt über Phasenerkennungsautofokus. In die Vorderseite, die von 2,5D-Gorilla-Glass geschützt wird, ist eine 8-Megapixel-Kamera integriert. Das klingt gar nicht schlecht – vor allem nicht für den Preis.

Details zum “neuen Nokia 3310” gibt es bisher so gut wie keine. Der durchgesickerte Preis von 59 Euro legt jedoch die Vermutung nahe, es sich doch wieder um ein Gerät mit Nummerntastatur und ohne Touchscreen handeln könnte. Ob HMD am markanten aber vielleicht doch etwas aus der Mode gekommenen, ursprünglichen Design festhält, ist ebenso unbekannt, wie die Antwort auf die Frage, ob statt des Monochrom-Display nun vielleicht doch ein Farbbildschirm zum Einsatz kommt.

