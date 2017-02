Dell EMC packt Enterprise Hybrid Cloud in eine Appliance

Dell EMC macht die Enterprise Hybrid Cloud zum ersten Mal in Form einer Appliance verfügbar. Somit können Anwender nun die Enterprise Hybrid Cloud (EHC) auch in der VMware-basierten VxRail-Appliance beziehen, über das Dell EMC bereits eine Lösung für hyperkonvergente Infrastrukturen bereitstellt. Die komplette Lösung werde voraussichtlich Ende März 2017 verfügbar sein.

Mit dieser Appliance sollen Unternehmen schnell IT-Plattformen bereitstellen können. Durch die Ergänzung mit der Enterprise Hybrid Cloud von Dell EMC sei es nun möglich, auch hybride Cloud-Dienste schnell, agil und skalierbar auszurollen. Dell EMC verfolge damit laut eigenen Angaben vor allem das Ziel, tägliche IT-Aufgaben hinsichtlich dem Management von Hardware und Software zu vereinfachen.

So erweitere EHC VMware-Produkte wie vSphere, NSX oder vSAN in VxRail mit zusätzlichen Services, die vor allem größeren Unternehmen benötigt werden, wie etwa Workflows für integrierten Datenschutz und Data Recovery, Sicherheitsfeatures wie Verschlüsselung, Datenbank-Dienste oder auch Topologien für Workloads, die in unterschiedlichen Umgebungen betrieben und verschoben werden. Damit sollen die größten Einstiegsschwierigkeiten von der Einführung von hybriden Cloud-Infrastrukturen beseitigt werden, wie es in einem Unternehmens-Blog heißt.

Die Appliances werden in Zusammenarbeit mit VMware entwickelt und die Anbieter liefern darüber hinaus auch gemeinsamen Support für die Plattform. Dell EMC liefert diese in verschiedenen Leistungsklassen für die Bereitstellung von 200 bis 1000 virtuellen Maschinen. Immer mehr Anwender setzen inzwischen beim Aufbau von IT-Umgebungen auf hyperkonvergente Lösungen.

Dell EMC habe seit der Markteinführung von VxRail mehr als 8000 Nodes an über 1000 Kunden ausgeliefert. Laut Zahlen des Marktforschungsinstitutes IDC vom Dezember ist Dell EMC derzeit Marktführer beim Verkauf von hyperkonvergenter Hardware mit einem Anteil von etwa 48 Prozent im dritten Quartal 2016. Allerdings muss Dell hier einen Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorjahresquartal von 9,6 Prozent hinnehmen, was vor allem auf die Aufkündigung der zertifizierten VSPEX-Systeme zurückgeht. Insgesamt habe der Markt ein Volumen von etwa 2,6 Milliarden Dollar, heißt es von IDC.

Anwender können mit einer kleineren Installation starten und dann problemlos mit den Anforderungen mitwachsen. Eine vereinfachte und weitgehend automatisierte Installation des Enterprise-Hybrid-Cloud-Software-Stacks auf VxRail-Appliances soll nicht nur Dauer und Kosten der Bereitstellung, sondern auch Risiken durch falsche Konfiguration minimieren.

Als Use-Cases nennt Dell EMC unter anderem den US-Personaldienstleister CSI, der verschiedene Kernanwendungen auf der VxRail-Applince betreibt und damit auch die eigene Expansion abbilden kann. Das College of the Ozarks in Missouri erhöhe über die VxRail-Appliances die IT-System-Performance und Zuverlässigkeit. Der ERP-Softwarehersteller proALPHA Business Solutions mit Hauptsitz in Ahrensburg betreibt mit Dell EMC VxRail die Academy-Cloud-Plattform.

“Es ist offensichtlich, dass sich Unternehmen in Richtung hybrider Cloud-Modelle bewegen, und sie erwarten, dass wir das Management dieser komplexen Umgebungen vereinfachen”, erklärt Chad Sakac, President der Dell EMC Converged Platforms and Solutions Division. “Die hyperkonvergente Infrastruktur hat sich für Rechenzentren schnell bewährt und wird immer mehr zur Alternative für den On-Premises-Part der Hybrid Cloud.”