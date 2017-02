S/4HANA – Erste Standard-Software für die Migration aus Altsystemen

Die Heidelberger cbs Corporate Business Solutions bietet eine Software, mit der SAP-Anwenderunternehmen die Migration von bestehenden ERP-Installationen auf S/4HANA automatisieren können. Der cbs Enterprise Transformer for SAP S/4HANA (ET for SAP S/4HANA) unterstützt alle anstehenden Anwendungsfälle von Systemtransformationen und soll laut Hersteller für eine sichere, schnelle und flexible Migration aus ERP-Landschaften in die neue SAP S/4HANA-Systemumgebung sorgen.

Mehr zum Thema Ein SAP der zwei Geschwindigkeiten? SAP gibt mit HANA ein strammes Tempo vor, das dem einen oder anderem Anwender zu hoch ist. Doch erste Beispiele zeigen, dass die SAP-Innovationen vielversprechende Ergebnisse liefern und einen Spagat zwischen schnellen Projekten und einer stabilen Kernlandschaft ermöglichen. zum Artikel »

Die neue Lösung basiert auf der Projektmethodik M-cbs. Zusammen mit der Software können damit komplett neue Prozess- und Systemumgebung (Greenfield) aufgebaut werden. Dabei könne aber die bestehende Systemplattform (Brownfield) mit möglichst wenig Änderungen beibehalten werden. Auch bestehende Prozesse und selbst geschrieben Anwendungen können über die cbs-Lösung in die neue Zielplattform überführt werden.

Änderungen im Unternehmen sollen ebenfalls über die Lösung in der Prozess- und SAP-Systemlandschaft umgesetzt werden können. Komplette Unternehmensplattformen können prüfungssicher standardisiert, harmonisiert und konsolidiert werden, verspricht das Heidelberger Beratungshaus.

cbs ET umfasst daneben auch ein strategisches Transformationsmanagement, über das sich Systeme, Prozesskonfigurationen, Organisations- und Datenstrukturen softwaregestützt vereinheitlichen lassen. Auch die Migration von Daten samt deren Historien aus SAP-Altsystemen und heterogenen Fremdquellen könne integriert umgesetzt werden.

Darüber hinaus liefere die Lösung vorgefertigte Geschäftsinhalte und Transformationsregelwerke zur Verwendung und Abbildung von Geschäftsveränderungen. Produzierende Unternehmen bekommen zudem umfassende Anwendungsfunktionalitäten, über die sich branchenspezifische Standard-Business-Objekte mit strukturellen Abhängigkeiten ohne Programmieraufwand übertragen lassen.

Ausgewähltes Whitepaper Wem und wofür Deutsche persönliche Daten preisgeben Durch Digitalisierung und Internet der Dinge (IoT) eröffnen sich Firmen umfangreiche Möglichkeiten zur Entwicklung neuer Geschäftsmodelle. Die meisten davon basieren auf der Auswertung von Daten. Es ist daher entscheidend zu wissen, wie groß die Bereitschaft zur Preisgabe dieser Daten ist. zum Whitepaper »

Neben cbs und anderen Beratungshäusern bietet auch SAP selbst Services für die Migration auf S/4HANA an. Laut SAP sollen inzwischen mehr als 5400 Anwender die junge ERP-Suite einsetzen. Wie die Anwendervereinigung DSAG in einer Erhebung aufzeigt, ist aber längst nicht für alle Anwender klar, warum sie auf die neue Suite migrieren sollen.

Tipp: Alle Anbieter für SAP HANA finden Sie in unserer Martkübersicht.