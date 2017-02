Neues iPad Pro im März?

In den nächsten Wochen könnte Apple mehrere neue sowie überarbeitete Produkte vorstellen. Die japanische Technik-Site Mac Otakara berichtet, dass das Unternehmen aus Cupertino eine Runderneuerung iPad-Pro-Modellreihe plant. Darüber hinaus soll es eine weitere Variante des iPhone SE und im Rahmen der Charity-Aktion ‘Product Red’ eine rote Version des iPhone 7 geben.

Das iPad Pro werde Apple laut Bericht künftig in vier verschiedenen Größen anbieten. Neben den Varianten mit 7,9-, 9,7- und 12,9-Zoll-Display könnte es demnach auch ein iPad Pro mit 10,5-Zoll-Bildschirm geben. Das neue “Premium-Modell” bietet ein rahmenloses Display, dessen Gehäuse nicht größer ist als das des 9,7-Zoll-Modells. Zudem soll Apple bei 10,5-Zoll-Modell auf einen physischen Home-Button verzichten, den es – wie beim iPhone 8 vermutet wird – durch einen 3D-Laserscanner für die Gesichtserkennung ersetzen könnte.

Apple im März ein iPhone SE mit 128 GByte Speicher präsentieren. Bisher ist das 4-Zoll-iPhone nur mit 16 oder 64 GByte erhältlich. Die 128 GByte sind derzeit dem iPhone 7 und dem iPhone 6S vorbehalten.

Ein rotes iPhone 7 könnte indes im Rahmen der Initiative Product Red erscheinen, bei der Unternehmen Produkte in einer speziellen roten Farbvariante herausbringen. Ein Teil der damit erzielten Gewinne fließt anschließend in ein gemeinnütziges Projekt, das die Bekämpfung von Krankheiten wie AIDS, Tuberkulose und Malaria unterstützt. Apple beteiligt sich seit Jahren regelmäßig an diesem Projekt. Product-Red-Varianten gab es unter anderem von diversen iPods sowie in Form von Schutzhüllen für iPhone und iPad.

Schon zuvor hatte Mac Otakara gemeldet, Apple spendiere dem neuen 12,9-Zoll-iPad-Pro eine 12-Megapixel-Kamera und das True-Tone-Display des 9,7-Zoll-Modells. Nun soll dem Blog zufolge auch das neue 7,9-Zoll-Tablet diese Ausstattung erhalten. Außerdem sollen künftig vier Mikrofone in den Gehäusen der Apple-Tablets stecken.

Laut Mac Rumors aber sollen verschiedene Analysten davon ausgehen, dass es nur drei neue iPad-Pro-Modelle geben wird – eine Pro-Version des iPad Mini taucht nicht in ihren Vorhersagen auf.

[mit Material von Stefan Beiersmann, ZDNet.de]

