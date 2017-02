T-Systems sichert sich Großauftrag von Deutsche Post DHL

Rechenzentren, Netze und Arbeitsplatzsysteme soll T-Systems für die den Logistikkonzern Deutsche Post DHL bereitstellen und weiterentwickeln. Der Vertrag ist auf fünf Jahre angelegt und habe ein Volumen von einem oberen dreistelligen Millionenbetrag haben, wie T-Systems mitteilt.

Die Deutsche Post DHL plant auch zusammen mit T-Systems bestehende IT-Plattformen in die Cloud zu migrieren. Weiterhin werden die beiden Partner die unterschiedlichen Infrastrukturen für den Sprach- und Datenverkehr in ein homogenes Netz auf IP-Basis migrieren.

Ebenfalls Teil des Rahmenvertrags sind Neuentwicklungen für zusätzliche IT-Wartungs- und IT-Systemleistungen. Da die IT-Sicherheitsanforderungen an Unternehmen ständig steigen, werden Deutsche Post DHL und T-Systems auch erweiterte IT-Sicherheitskonzepte umsetzen.

Ebenfalls mit an Bord ist die Telekom Deutschland, die in die Partnerschaft zum Beispiel Mobilfunklösungen im Bereich Machine to Machine, Sprach- und Datenlösungen sowie weitere nicht näher genannte “Mehrwertdienste” einbringt.

“Die Vereinbarung hilft uns außerdem, den vor einigen Jahren begonnenen Weg hin zu einer konsistenten und integrierten IT-Struktur im Konzern fortzuführen”, erklärt Jürgen Gerdes, Konzernvorstand Deutschen Post DHL Group.

Gemeinsam mit der Post wolle T-Systems die IT-Umgebung des Logistikkonzerns in “das Zeitalter von Cloud und All-IP” überführen. Die Post ist das weltweit größte Logistikunternehmen mit rund 435.000 Mitarbeitern (Stand 2013).