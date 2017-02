Cloud wächst kräftig weiter

Um 18 Prozent werden die Umsätze mit Public-Cloud-Technologien steigen, sagen die Analysten von Gartner für das Jahr 2018 voraus. Zudem werden in den nächsten drei Jahren 50 Prozent aller Outsourcing-Deals von der Cloud bestimmt werden.

Im Jahr 2017 werden die Umsätze mit Public-Cloud-Services ein Volumen von 246,8 Milliarden US-Dollar erreichen. Zum Vergleich: 2016 lag dieser Wert bei 209 Milliarden US-Dollar. Das höchste Wachstum werden dabei Cloud System Infrastruktur-Services (IaaS) erreichen, die um 36,8 Prozent auf 34,6 Milliarden US-Dollar anwachsen werden. Für Cloud-Application-Services (SaaS) prognostiziert Gartner ein Wachstum um 20,1 Prozent auf 46,3 Milliarden US-Dollar.

Ausgewähltes Whitepaper Wege zu zukunftsfähiger Daten- und Prozessintegration in Unternehmen Für Unternehmen aller Branchen kann der Wert von Daten heute eigentlich gar nicht mehr hoch genug eingeschätzt werden. Diese Erkenntnis hat sich allgemein durchgesetzt. Unklar ist oft dagegen noch, wie man diesem neuen Paradigma in der eigenen Firma gerecht werden soll. zum Whitepaper »

Speziell im deutschen Markt sehen die Marktforscher ein Wachstum von 2015 auf 2016 um 13,3 Prozent auf 7,7 Milliarden Dollar. Im europäischen Vergleich liegt Deutschland damit hinter dem Vereinigten Königreich mit 18 Milliarden Dollar aber noch vor Frankreich mit 4,8 Milliarden Dollar Cloud-Markt-Volumen bei Public-Cloud-Services.

“Der weltweite Cloud-Markt tritt in eine Stabilisierungsphase ein: Die Wachstumsrate wird 2017 mit 18 Prozent eine Spitze erreichen und sich dann verlangsamen”, kommentiert Sid Nag, Research Director bei Gartner. “Während einige Organisationen noch definieren wie Cloud tatsächlich in ihre gesamte IT-Strategie passt, sind die Aussichten für die Kostenoptimierung und der Transformationfür Unternehmen sehr vielversprechend.”

Weil die Cloud auf vielen verschiedenen Ebenen Vorteile biete, werde diese Technologie immer mehr zu einer strategischen Überlegung für Unternehmen. “Nicht zwangsläufig jede Entscheidung für eine Auslagerung wird automatisch in einer Migration in die Cloud enden, aber die Einkäufer werden sich in ihren Entscheidungen zu einem “Cloud-First”-Ansatz hinwenden, um über eine schnelle Implementierung schnelle Wertschöpfungen zu ermöglichen”, so Nag weiter.

Ausgewählte Whitepaper Das VDI-Versprechen einlösen Die mit einer VDI-Implementierung einhergehende Komplexität führt häufig dazu, dass Firmen nicht die Ergebnisse erzielen, die sie sich bei der Planung einer virtuellen Desktop-Infrastruktur versprochen haben. Die Appliances der Reihe VxRail von Dell EMC reduzieren für Anwenderunternehmen diese Komplexität. zum Whitepaper »

Allerdings sieht Gartner in den Jahren nach 2017 eine gewisse Sättigung. Das Wachstum für SaaS-Angeboten werde sich etwas abflachen, weil die Angebote immer mehr ausreifen. Nach wie vor aber werde der Bereich SaaS der zweitgrößte Bereich im Public-Cloud-Services-Markt bleiben.

Vor allem größere US-Unternehmen würden in den nächsten Monaten etwa im Bereich Finanz- oder Human-Capital-Management Lösungen zukaufen. Mehr als die Hälfte der großen US-Unternehmen würden sich für die Cloud entscheiden und damit in diesem Jahr die Wachstumszahlen in die Höhe treiben. Mittelständische und kleinere Unternehmen hingegen sind hier noch nicht so weit. Doch in den nächsten zwei Jahren erwartet Gartner, dass mindestens 30 Prozent der 100 größten Software-Anbieter von eine Cloud-First zu einer Cloud-Only-Strategie umgstellt haben werden.

Ungebrochen aber werde das Wachstum bei IaaS sein, denn Trends wie Artificial Intelligence, Analytics und das Internet der Dinge würden als Workload-intensive Anwendungen für neuen Bedarf bei den Unternehmen sorgen und das ungeachtet der Unternehmensgröße oder Reife. Starkes Wachstum erwartet Garner auch in der Region China, wo starke Service-Provider den Markt treiben. Zudem sehen die Analysten hier noch einen gewissen Nachholbedarf.

Table 1. Worldwide Public Cloud Services Forecast (Millions of Dollars)

2016 2017 2018 2019 2020 Cloud Business Process Services (BPaaS) 40,812 43,772 47,556 51,652 56,176 Cloud Application Infrastructure Services (PaaS) 7,169 8,851 10,616 12,580 14,798 Cloud Application Services (SaaS) 38,567 46,331 55,143 64,870 75,734 Cloud Management and Security Services 7,150 8,768 10,427 12,159 14,004 Cloud System Infrastructure Services (IaaS) 25,290 34,603 45,559 57,897 71,552 Cloud Advertising 90,257 104,516 118,520 133,566 151,091 Total Market 209,244 246,841 287,820 332,723 383,355