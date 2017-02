SAP, Nokia, Hertz und Mojio vernetzen Fahrzeuge

SAP und das Tochterunternhemen Concur kooperieren unter anderem mit Hertz und Nokia für vernetzte Fahrzeuge. Dafür treten Nokia und Hertz dem SAP Vehicles Network bei. Mit dem Network treibt der Walldorfer Konzern die Automatisierung der Verwaltung von Fahrzeugflotten voran. Diese soll von der Anmietung über die Parkplatz- und Tankstellensuche bis zur Integrierten Navigation reichen. Auch digitale Bezahlmöglichkeiten und automatisierte Spesenabrechnungen gehören zum Umfang des SAP Vehicle Networks.

Auch Mojio, die Plattform für vernetzte Fahrzeuge und Anwendungsprovider der Deutschen Telekom und T-Mobile USA, wird nun Teil des SAP Vehicles Network. Darüber können Autofahrer in den USA und in Europa Parkgebühren und Benzinkosten über eine App begleichen, wie SAP auf Mobile World Congress 2017 bekannt gibt. Diese Mobility-Leitmesse findet vom 27. Februar bis 2. März in Barcelona statt.

Durch die Integration von Mojio mit der Cloud-Lösung von SAP Vehicles Network können Fahrer nun einen Parkplatz in Echtzeit finden, reservieren und diesen auch abrechnen. Anwender können diese App auch privat nutzen, oder auch eine automatische Spesenabrechnung für Concur anstoßen. Die beiden Partner planen darüber hinaus weitere automatisierte Services für Parken und Tanken anzubieten.

Das SAP Vehicles Network setzt auf der SAP Cloud Platform auf. Teilnehmer können darüber Mobilitätsdienste für Fahrer oder Mitfahrer anbieten. Standardisierte Geschäftsprozesse ermöglichen es für Anbieter vereinfachen, neue Geschäftsmodelle, wie zum Beispiel Standort-abhängige Lebensmittelservices zu realisieren.

Unter der Federführung von Nokia entwickeltn darüber hinaus die Partner Concur, Hertz, SAP sowie andere Mitglieder in der IoT Community IoT-Lösungen.

So ist jetzt die Intelligent Management Platform for All Connected Things (IMPACT), die IoT-Plattform von Nokia mit den Zahlungssystemen von SAP Vehicles Network verknüpft. So können Anwender Zahlungen von Parkgebühren und Benzinkosten über die Lösung autorisieren.

Nokia stellt die eigene Plattform zur Verfügung, um Geräte und Sensoren im Fahrzeug sicher zu überwachen und zu verwalten. Dazu gehört, dass Fahrereinstellungen und Unterhaltungssysteme personalisiert sowie Kommunikationsschnittstellen im Wagen ohne Bluetooth automatisch konfiguriert und so die Daten des Fahrers geschützt werden.

Die Autovermietung Hertz arbeitet derzeit an Personalisierungsoptionen in Mietwagen und integriert zusammen mit SAP Reise- und Routenplanung in Fahrzeuge zu integrieren. Der Autovermieter will damit ein besseres Nutzererlebnis für Mietwagen ermöglichen.

In einem Connected-Car-Prototypen können Geschäftsreisende darüber hinaus Reisepläne mit Concur integrieren und auf diese Weise Wegbeschreibungen automatisieren.

Außerdem haben sie nahtlosen Zugriff auf Funktionen zur Reisekostenerstattung, darunter auf Transaktionen zur Abrechnung von Parkgebühren und Tankfüllungen. Während des Aufenthalts kann der Reisende bequem sämtliche Spesen in Echtzeit im Concur-Reisekostensystem erfassen und die Abrechnung zum Ende der Reise einreichen.