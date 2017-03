Deutsche Börse migriert auf Office 365

Die Deutsche Börse Group hat sich für den Einsatz von Office 365 entschieden. Damit will die Börsengruppe die “Art zu arbeiten transformieren” und die Agilität der Mitarbeiter steigern, wie es in einer Mitteilung heißt. Microsoft kann mit diesem Auftrag belegen, dass auch Unternehmen aus stark regulierten Branchen wie dem Finanzsektor die Cloud-Lösung verwenden können. Bei der Deutschen Börse Group sind – Stand Dezember 2015 – knapp 5300 Mitarbeiter beschäftigt.

“Microsoft konnte die Bedenken der DBG mit Transparenz bei der Zugriffskontrolle auf Daten und des Change Managements von automatisierten Prozessen ausräumen”, erklärt Frank Fischer, Chief Security Officer und Sicherheitschef der Deutschen Börse Gruop.

Dieser Entscheidung sei eine sehr genaue Prüfung von Features wie Customer Lockbox und den Fähigkeiten von Office 365 vorausgegangen, wie Ron Markezich, Corporate Vice President bei Microsoft in einem Blog erklärt.

“Wir sind auch von Microsofts Transparenz, den Audit-Measures, dem Compliance-Support und der Bereitschaft, unsere Bedürfnisse zu befriedigen beeindruckt – die Microsoft als Teil des ‘Financial Services Compliance Program‘ liefert”, so Fischer weiter.

Mit dem Financial Services Compliance Program liefert Microsoft unter einem Non Disclosure Agreement zusätzliche Informationen über die eigenen Services. Unternehmen aus der Finanzbranche können so den besonderen Bestimmungen nachkommen. Außerdem können Anwender im Zuge des Programms auf Sicherheits- und Compliance-Experten bei Microsoft zugreifen und Anwender bekommen Reports, die besondere Regelungen berücksichtigen.

Seit Januar bietet Microsoft Office 365 auch über die Microsoft Cloud Deutschland, dem rein deutschen Ableger des Microsoft-Public-Cloud-Services. Wie Microsoft auf Anfrage von silicon.de mitteilt, nutzt die Deutsche Börse aber nicht das Angebot aus der Microsoft Cloud Deutschland, sondern das “internationale” Angebot.

In einem rechtlich recht komplexen Konstrukt, bei dem Microsoft den Betrieb der Plattform an ein Tochterunternehmen der T-Systems auslager, soll sichergestellt werden, dass Microsoft als US-Unternehmen keine Nutzerdaten an US-Behörden weitergeben kann. Vor allem Anwender aus dem öffentlichen Sektor, Krankenhäuser oder Versicherer nutzen dieses spezielle Angebot, das aber auch etwas teuer ist als die Services, die Microsoft über die Weltweite Azure-Infrastruktur ausliefert. Weitere Informationen über die Microsoft Cloud Deutschland finden sie in unserem Hintergrund-Artikel und einem Special über Compliance.