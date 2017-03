CeBIT: IoT-Komplettlösungen der Software AG und Huawei

Hardware und Software für eine umfassende IoT-Platform soll die auf der CeBIT angekündigte Partnerschaft der Software AG und Huawei zusammenfassen. Mit dieser Partnerschaft wollen die beiden Unternehmen der wachsenden Nachfrage nach Komplettlösungen für das Internet der Dinge begegnen. Neben einer Cloud-basierten IoT-Plattform werden dabei auch die Streaming-Analytics-Funktionen der Software AG am Edge zum Einsatz kommen.

Unternehmen sollen so schneller operative und strategische Entscheidungen und Maßnahmen treffen und ergreifen lassen. Huawei steuert die Hardware und Software für Cloud- und Edge-Computing, eine IoT-Plattform sowie entsprechende Netzwerkinfrastrukturen bei. Von der Software AG kommen Streaming Analytics, Hybrid Integration und Predictive Analytics.

Der Fokus der Partnerschaft werde zunächst auf Europa liegen. Und über ein Partnernetzwerks wollen beide Unternehmen darüber hinaus die Angebotspaletten erweitern. Deswegen sollen im Rahmen dieser Kooperation auch weitere Partner mit Branchenkenntnis oder Integrations-Know-how mit an Bord kommen.

Immer mehr Unternehmen wollen Abläufe und Prozesse im Unternehmen automatisieren und damit schnell auf Veränderungen im Markt reagieren können. Auch für die Interaktion mit dem Kunden spielen vernetzte Geräte und Digitalisierungsinitiativen eine immer größere Rolle.

Daher wächst natürlich auch die Nachfrage nach standardisierten oder umfassenden Lösungen, die schnelle Implementierung und Ergebnisse versprechen. Immer mehr Unternehmen wie GE, Siemens, Bosch, die Deutsche Telekom oder auch Huawei, engagieren sich hier mit Ansätzen und offenen Plattformen.

“Das Internet der Dinge wird die Gesellschaft und die Weltwirtschaft massiv beeinflussen – durch intelligente Industrien, intelligente Städte, intelligente Energienetze und vernetzte Fahrzeuge. Es wird die Spielregeln für Unternehmen komplett verändern”, so Eric Duffaut, Chief Customer Officer der Software AG.

Die Software AG unterhält eine ähnliche Kooperation rund um das Thema IoT bereits mit Bosch und Dell. Die Darmstädter konzentrieren sich vor allem auf das Event-Verarbeitung am Edge, also in der Nähe der Sensoren. Die Software AG hat auch ein quelloffenes Entwicklerwerkzeug für IoT-Analysen veröffentlicht.