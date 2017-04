Wyse 3040: Dell stellt kompakten Thin Client für Dual-Monitor-Konfigurationen vor

Dell hat mit dem Wyse 3040 sein Angebot an um einen besonders kompakten Thin Client erweitert. Trotz der geringen Größe von 10,2 mal 10,2 Zentimetern und einer Bauhöhe von 2,8 Zentimetern verspricht der Hersteller “große Leistung” und “umfassende Konnektivitätsoptionen”. Dell positioniert den Wyse 3040 als kostengünstige, aber sicher und einfach zu verwaltende Endpunktlösung. Das Gerät ist ab sofort zum Preis ab 310 Euro erhältlich.

Der Wyse 3040 ist laut Dell der erste Einstiegs-Thin-Client mit einem x86-basiertem Quad Core Prozessor von Intel (Atom X5 mit 1,44 GHz). Der CPU stehen bis zu 2 GByte DDR3 RAM zur Seite. Der interne Flash-Speicher hat eine Kapazität von 8 GByte Flash. Damit ist der Wyse 3040 für einfache Multimedia-Anwendungen und lokale Applikationen gerüstet.

Die Neuvorstellung ist zu virtuellen Workspace-Umgebungen von Citrix, Microsoft und VMware kompatibel und wird zunächst mit dem Dell-eigenen Betriebssystem Wyse ThinOS ausgeliefert. Ab Juni steht dann auch das auf Suse Linux basierende Wyse ThinLinux zur Auswahl. Die Leistungsaufnahme gibt Dell mit maximal 5 Watt an.

Die Schnittstellenausstattung umfasst zwei DisplayPorts, über die sich zwei Monitore gleichzeitig anschließen und nutzen lassen. Unterstützt wird bei der Dual-Display-Nutzung eine Auflösung von jeweils 2560 mal 1600 Pixel. Dell empfiehlt hier den hauseigenen 23-Zoll-Monitor P2317H und bietet zudem einen speziellen, platzsparenden Ständer für eine Zwei-Monitor-Konfiguration an. Außerdem bietet der Wyse 3040 vier USB-Ports, davon einen mit ein USB 3.1. 1 Außerdem sind eine Audio- und Mikrofonkombibuchse, integrierte Lautsprecher und ein Gigabit-Ethernet-Port vorhanden. WLAN (802.11 a/b/g/n/ac) lässt sich optional nachrüsten.

Für Installation, Konfiguration und Verwaltung bietet Dell die Programme Wyse Device Manager und Wyse Cloud Client Manager an. Der Wyse 3040 Thin Client ist zu den VDI-Suiten Citrix XenDesktop, Microsoft RDS und VMware Horizon kompatibel. Ab Juni 2017 soll zudem auch das Remote-Protokoll VMware Blast Extreme unterstützt werden.

Einsatzgebiete für den Wyse 3040 sieht Dell vom Einzelhandel über das Gesundheitswesen und den Bildungsbereich bis zum Finanzsektor. Grundsätzlich können Firmen nach Auffassung des Anbieters durch eine virtuelle Desktop-Infrastruktur mit Thin Clients den Compliance- und Kostendruck senken. Als Referenzen dafür führt er zum Beispel im Gesundheitswesen im deutschsprachigen Raum die Asklepios-Kliniken in Nordhessen und die Salzburger Landeskliniken an. Letztere hätten durch die Kombination virtueller Desktop-Infrastrukturen mit Thin Clients zum Beispiel den Aufwand für die Konfiguration der Endgeräte erheblich senken können. Während sie früher bis zu drei Stunden in Anspruch nahm, dauere dieser Vorgang heute nur noch eine Minute.