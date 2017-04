GoDaddy schließt Übernahme von Host Europe ab

Damit wird das US-Unternehmen zu einem der größten Cloud-Services-Anbieter für mittelständische Unternehmen in Europa.

GoDaddy gibt den Abschluss der Übernahme der Host Europe Group bekannt. Damit kann GoDaddy für knapp 1,7 Milliarden Euro die eigene Expansionspolitik in Europa deutlich vorantreiben. Beide Unternehmen haben sich auf das Hosting- und Cloud-Services für kleine und mittelständische Unternehmen spezialisiert.

So verspricht sich das US-Unternehmen auch Vorteile bei der Entwicklung neuer Produkte und eine schnellere Markteinführung. Die eigene Technologieplattform sieht es zudem als gute Ergänzung zu den Angeboten von HEG bei der Entwicklung neuer, cloudbasierter Produkte. Die Leitung des kombinierten Europageschäfts übernimmt Patrick Pulvermüller, bislang CEO der Host Europe Group.

Die Host Europe Group ist in Europa vor allem in Großbritannien und Deutschland mit Marken wie 123Reg, Domain Factory, Heart Internet, Host Europe und PlusServer vertreten. GoDaddy hatte sich lange auf die USA beschränkt. Seit einigen Jahren expandiert das Unternehmen aber stark ins Ausland. Aktuell ist das 1997 gegründete Unternehmen in 56 Ländern aktiv.

Mit dem Zukauf von Host Europe weitet GoDaddy die eigene Kundenbasis auf 16 Millionen Anwender in 125 Länder aus. Das Unternehmen verwaltet weltweit 70 Millionen Domänen.

“GoDaddy und HEG teilen dieselbe Mission, Menschen bei der Verwirklichung ihrer Ideen zu unterstützen, indem sie wirkungsvolle Onlineauftritte gestalten können”, kommentiert Blake Irving, CEO von GoDaddy. “Zusammen erleichtern wir Kleinunternehmen den Zugang zu Cloud-Services und ermöglichen es Gründern und Web-Experten, ihr Geschäft online erfolgreich auf- und auszubauen.”

Wie GoDaddy mit der Sparte für Managed Hosting ‘PlusServer’ verfahren wird, wurde nicht bekannt. Bei Bekanntgabe der Übernahme im Dezember erklärte GoDaddy, dass man dafür “strategische Alternativen” suche, damit wurde auch ein Verkauf der Marke nicht ausgeschlossen. Im Vorfeld wurde auch spekuliert, dass die Telekom den Hoster übernehmen könnte.