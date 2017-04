Neues Skype für Windows 10 verbessert Videokonferenzen

Microsoft stellt die Skype-App für Windows 10 zum Download bereit. Teilnehmer des Windows-Insider-Programms konnten die Version 11.13.133.0 seit März ausprobieren. Microsoft sorgt für neue Funktionen bei Videokonferenzen und optimiert die Suche in Chats. Zudem können Anwender SMS-Textnachrichten direkt aus der App heraus verschicken.

Skye passt sich zudem mehr an das Modern-UI-Design von Windows 10 an. Microsoft bietet alternativ zur weißen GUI der Desktopversion auch eine schwarze Oberfläche an. Über die Einstellungen kann die Farbe jederzeit wieder geändert werden. Die Icons gestaltet Microsoft dafür etwas schlichter.

Das Update bringt aber auch neue Features, unter anderem eine Mini-Ansicht. Während eines Skype-Anrufs kann das Fenster inklusive Video- und Anrufsteuerung minimiert werden und der Nutzer hat so die Möglichkeit, parallel im Web zu surfen und zu anderen Anwendungen zu wechseln.

Neu hinzugekommen ist die Funktion Group Video Calling, die in der Desktop-Variante kostenlos für bis zu zehn Personen verfügbar ist. Die neue Ansicht bringt alle Nutzer noch enger zusammen. In der neuen Version der Skype-App ist es während eines Anrufs möglich, Mikrofon oder Kamera zu wechseln.

Mit der jetzt integrierten SMS-Funktion lassen sich SMS-Textnachrichten direkt aus der App mit dem Skype-Guthaben versenden. Microsoft hat dem Chat zudem eine Suchfunktion und Tastaturkürzel spendiert. Skype-Chats können so jetzt auch nach bestimmten Nachrichten durchsucht werden.

Das Update verspricht außerdem eine bessere Integration der App Kontakte. Die Skype-App fragt, ob die Kontakte genutzt werden können. Das Feature muss nicht manuell aktiviert werden.

[mit Material von Anja Schmoll-Trautmann, ZDNet.de]

