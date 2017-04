Neue ThinkPad-P-Workstations von Lenovo

Lenovo hat seine ThinkPad P-Serie um drei neue mobile Workstations erweitert. Die neuen Modelle sollen Ingenieuren und Designern die notwendige Unterstützung bieten, um auch in komplexen Arbeitsbereichen die Wünsche ihrer Kunden erfüllen zu können.

Die Lenovo ThinkPad P51s Mobile Workstation ist ab Mai 2017 ab 2259,81 Euro im Handel verfügbar, das P51 ist ebenfalls ab Mai für 2474,01 Euro erhältlich. Die ThinkPad P71 Mobile Workstation wird 2593,01 Euro kosten, die Lenovo ThinkStation P320 Workstation wird ab 950,81 Euro angeboten.

Die robusten Notebooks wurden laut Hersteller nach Militärstandards getestet und sind ISV-zertifiziert. In allen Modellen finden sich Thunderbolt 3-Anschlüsse für eine schnelle Datenübertragung.

Beim Notebook ThinkPad P51 hat Lenovo eigenen Aussagen zufolge besonderen Wert auf hohe Leistungsstärke und graphische Darstellung gelegt. Im Inneren der ThinkPad P51 Mobile Workstation arbeiten die neuesten Intel Xeon-Prozessoren und die neuesten Nvidia Quadro-Grafikkarten. Das 4K-UHD-IPS-Display mit optionaler IR-Kamera bietet eine 100 Prozent Adobe Farbgamut-Abdeckung und X-Rite Pantone Farbkalibrator.

Das ThinkPad P51s kommt im leichten und flachen Gehäuse. Es bringt im Vergleich zum Vorgänger gut 200 Gramm weniger auf die Waage. Damit ist es eigenen Aussagen zufolge die leichteste mobile Workstation, die Lenovo bislang entwickelt hat. Es wird von Intel Core i7-Prozessoren und einer Nvidia Quadro-Grafikkarte angetrieben. Dank der Power Bridge-Technologie entfällt der Steckdosenzwang. Power Bridge setzt auf zwei Akkus und ermöglicht den Austausch des hinteren Akkus auch während des Betriebs.

Das ThinkPad P71 ist für den Einsatz in der virtuellen Welt konzipiert. Die neuen Pascal-basierten Nvidia Quadro-Grafikprozessoren – bis hin zum Quadro P5000 mit 16 GByte GDDR-Videospeicher machen sie in Kombination mit Intel Xeon-Prozessoren, bis zu 2 TByte PCIe-Speicher und 64 GByte Hauptspeicher zur schnellsten und leistungsstärksten mobilen Workstation in der Geschichte von Lenovo, so der Hersteller. Die mobile Workstation verfügt über Oculus- und HTC VR-Zertifikate sowie das VR-Ready Zertifikat von Nvidia.

Die ThinkStation P320 rundet das Angebot an neuen Modellen für professionelle Nutzer ab. Das Gerät bietet die neuesten leistungsstarken Intel Core i- und Xeon-Prozessoren mit einer Geschwindigkeit von bis zu 4,2 GHz und Turbo Boost bis zu 4,5 GHz, Pascal-basierte Nvidia Quadro-Grafiklösungen, einschließlich VR-Ready Quadro P4000, die aktuellsten Speichertechnologien, einschließlich M.2, sowie eine innovative Flex-Modulunterstützung für eine einfache Anpassung.

Weitere technische Details zu den neuen Workstations bietet Lenovo auf seiner Webseite.