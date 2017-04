Microsoft integriert LinkedIn in Dynamics 365

Microsoft integriert das Business-Netzwerk LinkedIn in Dynamics 365. Damit sind Anwender des Microsoft CRMs in der Lage, Sales-Daten aus LinkedIn zu nutzen. Über das Vertriebsmodul in Dynamics 365 ist es möglich auf die Datenbank mit etwa 500 Millionen Personen zuzugreifen. Microsoft hat vergangenes Jahr für 26 Milliarden Dollar das Netzwerk übernommen.

Sales-Kräfte, die das Microsoft-CRM nutzen, können über Sales Navigator in LinkedIn auf ihre Kontakte zugreifen. Mit Hilfe von künstlicher Intelligenz sollen dem Nutzer Vorschläge gemacht werden, die für einen Abschluss wertvolle Informationen liefern können, etwa indem ein Kollege vorgeschlagen wird, der mit einer Person auf dem Business-Netzwerk verknüpft ist.

“Sales Navigator mit Dynamics 365 wird die Effektivität von Verkäufern drastisch erhöhen, indem sie in der Lage sind, ihr eigenes Netzwerk und ihre Beziehungen abrufen zu können, um damit ihre Pipeline zu verbessern”, kommentiert Scott Guthrie, Executive Vice President Cloud und Enterprise Group bei Microsoft in einem Blog.

Informationen aus Sales Navigator wie ‘Person’ und ‘Unternehmen’ werden in jedem Dynamics Lead, Kontakt, Account und auf Opportunity-Pages angezeigt. Zudem wird es, wie aus einer Pressemitteilung von LinkedIn hervorgeht, täglich Synchronisation zwischen Dynamics und Sales Navigator geben.

So werden Accounts und Kontakte, an denen ein Verkäufer gerade in Dynamics arbeitet, automatisch in Sales Navigator gespeichert. Gleichzeitig wird in Sales Navigator sichtbar, was Personen oder Unternehmen bereits in Dynamics gespeichert haben und anders herum. Ausgewählte Aktivitäten im LinkedIn-Tool wie InMail, Nachrichten oder Gesprächsnotizen können mit wenigen Klicks in Dynamics 365 gespeichert werden.

Zudem können Anwender auch über Dynamics 365 auf LinkedIn Recruiter und verschiedene Learning-Features zugreifen. Diese Features stellt Guthrie für Juli 2017 in Aussicht. Ab dann wird es auch die neue “Microsoft Relationship Sales Solution” geben, die Microsofts Dynamics 365 for Sales und den LinkedIn Sales Navigator Team Edition kombiniert. Die Lösung wird 135 Dollar pro Sitz und Monat angeboten.

Mit dieser Integration kann Microsoft nicht nur die eigenen CRM-Angebote attraktiver machen, sondern auch die kostspielige Übernahme von LinkedIn rechtfertigen. Die Integration liegt auf der Hand, weil bereits viele Vertriebs-Teams das Business-Netzwerk für ihre Arbeit nutzen.

Mit Office 365 bietet Microsoft bereits eine umfangreiche Integration mit dem Azure-basierten Dynamics 365 for Sale, so können hier in Office Preisinformationen, Bestandsdaten und Kundeninformationen abgerufen werden.

Daneben stellt Microsoft auch ein neues HR-Tool vor: Dynamics 365 for Talent erleichtere Personalabteilungen das Finden, Einstellen und Onboarding von Kandidaten. Auch hier bietet Microsoft eine Verbindung zu LinkedIn Recruiter, was ein dynamisches Kandidatenprofil ermöglicht und Personalverantwortliche mit den aktuellsten Informationen versorgt. HR-Abteilungen bekommen auch eine konsolidierte Ansicht von Mitarbeiterinformationen aus Office, Dynamics und LinkedIn.

Daneben stellt Microsoft Dynamics 365 for Retail vor, das Einzelhändlern eine integrierte Sicht auf sämtliche Vorgänge in Geschäften, Lagern und bei Mitarbeitern in einer zentralisierten Ansicht liefert. Hinzu kommen neue Omni-Channel-Funktionen, die es erlauben, mit Kunden in allen Kanälen in Kontakt zu treten.

Microsoft plane, Dynamics künftig auch aus lokalen Rechenzentren in Deutschland und Großbritannien heraus anzubieten.