Rackspace bietet Managed Services für AWS

Rackspace erweitert die Managed Service-Angebote für Amazon Web Services. Mit dem Fanatical Support für AWS Professional Services will Rackspace Unterstützung bei Architecturdesign, Migration, Cloud Automation oder DevOps für AWS bieten. Ein Bereich, der durch neue Cloud-Projekte bei Anwendern und ständig wachsenden Services auf Seiten der Provider, an Bedeutung gewinnt. Rackspace bietet bereits seit einiger Zeit Managed Services für AWS in Deutschland.

Rackspace hat sich vor einigen Monaten als Public Cloud Provider verabschiedet und konzentriert sich nun vollständig auf Services für Managed Clouds, die das Unternehmen in inzwischen 120 Ländern anbietet. Daneben hat Rackspace auch spezielle Tools für Cloud-Umgebungen wie Google, Microsoft, OpenStack oder den Marktführer AWS im Portfolio.

Rackspace richtet sich mit diesem Angebot vor allem Projekte mit hoher Komplexität und liefert dafür neben Professional Services auch End-to-End-Support für die Transformation aus dem eigenen Rechenzentren heraus in öffentliche Umgebungen. Im Rahmen der neuen Angebote arbeiten AWS-zertifizierte Architekten und Ingenieure an der Planung und Umsetzung von Migrationsfäden und kostenoptimierten Nutzungsszenarien.

Nach der Kehrtwende vor etwa zwei Jahren will Rackspace nicht mehr mit den Angeboten von Google, Microsoft oder Amazon Web Services konkurrieren, wie Roger Schroth, Director of International Strategy bei Rackspace, ende vergangenen Jahres bei der Vorstellung von Rackspace’ Expansionsplänen in Deutschland erklärte.

“Was uns wirklich am Herzen liegt ist der Lösungsgedanke. Wir sind dediziert und haben unsere eigenen Rechenzentren, aber man kann derzeit kein Cloud-Angebot machen, das besser ist als AWS oder Azure”, so Schroth.

Ausgewähltes Whitepaper Anbieter von IoT-Plattformen im Vergleich Die Frage nach der passenden IoT-Plattform ist angesichts der Vielzahl der Anbieter nur schwer zu beantworten. Der jetzt von Forrester Research vorgelegte Bericht "The Forrester Wave™ zu IoT-Softwareplattformen" hilft, sich einen Überblick über die aktuelle Marktlage zu verschaffen und den richtigen Ansatz auszuwählen. zum Whitepaper »

Größere Unternehmen setzen laut Rackspace im Schnitt sechs verschiedene Cloud-Angebote ein und neben der Multi-Cloud gebe es zudem noch die hybride Cloud sowie verschiedene private und public Cloud-Angebote. “Wir bieten über die komplette Vaulue Chain eine vollständige Integration von der Beratung bis hin zu den Prozessen.”

Meist sei für Unternehmen der Übergang in die Cloud zunächst mit Mehrkosten verbunden, nicht nur weil man zwei Infrasturkturen betreiben muss, sondern weil eben auch verschiedene Prozesse und Bereiche im Unternehmen angefasst werden müssen. “Es reicht nicht, alleine die Architektur umzustellen”, verdeutlicht Schroth. Er nennt als Beispiel, dass AWS im Kalenderjahr 2016 bislang etwa 600 neue Services vorgestellt hat. “Wenn man sich hier falsch aufstellt, kann die Cloud sehr schnell sehr teuer werden”, warnt Schroth.

Nun werde Rackspace die eigenen Managed Services Angebote für AWS weiterentwickeln, um auch weiterhin mit den schnellen Innovationszyklen von AWS mithalten zu können.

“Wir sehen erheblichen Bedarf bei den AWS-Anwendern für spezialisierte Expertise in einzelnen Mehrwertbereichen”, kommentiert Prashanth Chandasekar, Vice President und General Manager für Fanatical Support bei Rackspace.

So bietet Rackspace etwa im Bereich ‘Architecture Strategy & Guidance’ Planungshilfen, Architekturberatung, Best Practices, Kundenumgebungen, Account-Planning und auch Reviews der Virtual Private Clouds der Anwender. Darüber hinaus biete Rackspace, diese Beratungsleistungen auch für Netzwerke, Storage, Sicherheit und Operations auf AWS an.

Für die Cloud Migration biete Rackspace Migrationshilfen wie Tools und Methoden für Daten aus Web-Anwendungen und Datenbanken für verschiedene Workloads.

Für den Komplex Cloud Automation bietet Rackspace Best Parctices für das Erstellen und Ausliefern von neuen Produkten auf AWS und DevOps. Auch Serverless und containerisierte Workloads könne Rackspace betreuen. Rackspace bietet hier auch Implementierungen für Continuous Integration/Continuous Delivery (CI/CD), Infrastruktur-Automatisierung und Anwendungs-Deployment und auch die Integration von Tools und Services von Drittanbietern.