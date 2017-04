Redcoon soll am 2. Mai wieder erreichbar sein

Im E-Commerce ist man sich über eines einig: Online zählt jede Sekunde, Verfügbarkeit und Performance der Website sind oberstes Gebot. Daher verwundert es schon, dass sich der Händler Redcoon, Teil der Media-Saturn-Gruppe, über das verlängerte Wochenende gut sieben Tage Zeit nimmt, um das Angebot zu restrukturieren.

Ein Sprecher begründete das inzwischen auf Nachfrage von Mobiflip damit, dass man Redcoon in die Infrastruktur von Media-Saturn integriere. Doch auch so etwas wird normalerweise zwar monatelang vorbereitet, aber dann am besten per Knopfdruck oder zumindest binnen Stunden erledigt. Offenbar geht es aber nicht nur um die technische Integration: Wie das Lokalblatt Main-Echo berichtet, baut Redcoon am Standort Aschaffenburg von den dort rund 150 Stellen zwischen 70 bis 100 ab.

Der Blog Wortfilter hatte zudem bemerkt, dass die Twitter und Facebook-Seiten von Redcoon offline genommen wurden und auch die Angebote bei Ebay-Angebote inaktiv gestellt wurden. Das ist nicht zuletzt deshalb bemerkenswert, weil Redcoon laut Wortfilter im Weihnachtsgeschäft 2016 noch 5,1 Millionen Euro Umsatz bei Ebay erwirtschaftete und damit dort der umsatzstärkste Elektronikhändler war.

Fast ein Drittel davon verdankte er aber einer agressiven Rabattaktion. Die Gewinne dürften daher überschaubar geblieben sein. Darauf deutet auch hin, dass bereits im Dezember, wie excitingcommerce berichtete, vom Besitzer “strategische Optionen evaluiert werden” – sprich ein Verkauf oder die Schließung bevorsteht. Damals wurden auch die Redcoon-Shops in Österreich, Belgien, den Niederlanden, Spanien und Portugal geschlossen. Ein Sprecher begründete das gegenüber Neuhandeln.de auch damit, dass man sich konzernintern zunehmend Konkurrenz mache.

Media-Saturn hatte Redcoon 2011 für rund 125 Millionen Euro übernommen. Der Schritt sollte Media-Markt und Saturn helfen, die Versäumnisse beim Online-Handel aufzuholen. Allerdings ging es seitdem mit dem Händler schrittweise bergab, die Einrichtung eigener Web-Shops für Media-Markt und Saturn dürfte seine Position innerhalb des Unternehmens zudem ebenfalls nicht gestärkt haben.