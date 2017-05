ServiceNow kauft bei Automatisierung und künstlicher Intelligenz zu

SerivceNow gibt die Übernahme von Qlue und BuildOnMe bekannt. Das Unternehmen will mit Hilfe dieser Technologien Anwender mit intelligenter Automatisierung unterstützen. So soll die Prozess-Automatisierung mit virtuellen Agenten unter anderem in den Bereichen IT, HR, Customer Service und Security Workflows optimiert werden.

Die Daten aus der Now Platform soll beim Kunden mit Hilfe dieser Technologien für die Schaffung neuer Prozesse herangezogen werden, etwa für die Frage, wie Angestellte mit dem HR oder dem IT-Service-Desk interagieren oder wie Kunden mit dem Service interagieren. So sollen Unternehmen in der Lage sein, ihre Service Level zu optimieren.

Mit dem Zukauf von Qlue sichert sich ServiceNow vor allem Technologien rund um künstliche Intelligenz. Der Kauf soll noch in diesem Monat abgeschlossen werden, finanzielle Details wurden nicht bekannt. Mit Qlue ergänzt das US-Unternehmen die Übernahme des Machine-Learning-Spezialisten DxContinuum. Darüber hinaus investiert der Automatisierungsspezialist in das Start-up BuildOnMe, auch hierzu gibt es keine Details.

Die Lösung von Qlue umfasst virtuelle Agenten, die beispielsweise Frequently Asked Questions (FAQ) beantworten können, wie zum Beispiel “Meine Internet-Verbindung ist langsam”. Allerdings sollen diese Agenten nicht nur Anwender mit Lösungen versorgen, sondern auch Informationen zurückspielen. Und menschliche Agenten bekommen dadurch mehr Freiräume für die Bearbeitung von komplexeren Problemen. BuiltOnMe bietet neben einer Chat-Bot-Technologie auch eine AI-basiertes Claims-Management.

“Die Investitionen zeigen unser Engagement, intelligente Arbeitsabläufe über die Now-Plattform weiter voranzutreiben. Das hilft unseren Kunden, ihren Betrieb effizienter zu führen und gleichzeitig Mitarbeitern und Kunden hochwertige Nutzererfahrung zu bieten”, sagt Dave Wright, Chief Strategy Officer von ServiceNow.

