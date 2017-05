MariaDB TX als Komplettlösung für Daten

MariaDB Corporation macht mit MariaDB TX 2.0 eine Open-Source-Transaktions-Datenbanklösung für moderne Anwendungsentwicklung verfügbar. MariaDB TX 2.0 vereint unter anderem Funktionen aus MariaDB Server und MariaDB MaxScale. Hinzu kommen auch Datenbank-Konnektoren, Dienstleistungen und Verwaltungswerkzeuge. Neu im Portfolio ist auch die Data-Warehouse-Lösung MariaDB AX.

MariaDB TX 2.0 bietet Komplettlösungen für verschiedene spezifische Arbeitsbelastungen und bietet unter anderem einen vollständigen Satz an JSON Funktionen, über den sich Web-, Mobile- und IoT-Anwendungen aufbauen lassen. Laut Anbieter soll mit den insgesamt 24 JSON-Funktionen die Flexibilität und Geschwindigkeit für Entwickler erhöht werden.

MariaDB TX 2.0 verfügt als Open-Source-Produkt nun auch über Sicherheitsfunktionen, die in diese Form bislang nur in proprietären Angeboten verfügbar waren. So unterstützt die Lösung eine Datenmaskierung als Bestandteil von MariaDB. Damit lassen sich sensible Daten vor der Rückgabe von Abfrageergebnissen maskieren und so vor unberechtigtem Zugriffen schützen.

Neu ist auch die Begrenzung von Ergebnismengen, die mit Dienstunterbrechungen “Denial of Service”-Angriffe verhindern. So lassen sich Anzahl oder Höchstmenge an Zeilen oder Daten, die in einer Abfrage, einem Prepared Statement oder einer gespeicherten Anweisung zurückgegeben werden dürfen, festlegt.

MariaDB TX 2.0 unterstützt nun auch Common Table Expressions sowie weitere Window-Funktionen. Common Table Expressions vereinfachen das Lesen und die Pflege komplexer Abfragen durch Zerlegung in einfachere Bausteine. Window-Funktionen bieten eine Alternative zu Unterabfragen und Selbstverknüpfungen. Abfragen werden besser lesbar und profitieren laut Anbieter von einer Leistungssteigerung.

Neu ist darüber hinaus auch der Alpha-Support für die von Facebook entwickelte transaktionale Speicher-Engine MyRocks, die für Flash-Speicherung optimiert ist. MariaDB-TX-basierte Anweungen können auf diese Weise eine optimierte Komprimierung und eine schnellere Replikation bekommen.