WLAN-Netze als Plug-and-Play – T-Systems startet neuen Serivce

Die “Net-based LAN-Services” von T-Systems sollen Unternehmen die Einrichtung eines Unternehmens-WLAN per Plug-and-Play erleichtern. Dafür kooperiert die Großkundensparte der Deutschen Telekom mit dem US-amerikanischen Netzwerkausrüster Aerohive.

Eine individuelle WLAN-Konfiguration wird im Vorfeld zwischen T-Systems und dem Anwenderunternehmen vereinbart. Anschließend werden die Access Points an ein bestehendes LAN an geschlossen. Die Konfiguration und das Netzmanagement erledigt T-Systems über eine Private Cloud. Der Datentransport zur Konfiguration der Access Points erfolgt verschlüsselt über eine getunnelte Internet-Verbindung oder wahlweise über das unternehmenseigene Virtual Private Network.

Dabei sichert T-Systems zu, die Daten für das cloud-basierte WLAN ausschließlich in deutschen Rechenzentren und gemäß deutschem Datenschutz zu verarbeiten. Auch würden zwischen Unternehmensstandorten und Cloud nur Konfigurations- sowie Monitoring-Daten übermittelt. Zugriff auf die Daten der Nutzer bestehe nicht.

Anwender brauchen damit für Aufbau und Betrieb des WLANs vor Ort keine gesonderten IT-Fachleute mehr, verspricht T-Systems. Zudem sollen so auch mögliche Fehler in der WLAN-Konfiguration verringert werden. T-Systems übernimmt neben dem Betrieb auch die Wartung der WLAN-Netze. Der Service setzt einen LAN-Port pro Access Point möglichst mit Power over Ethernet (PoE) voraus. Diese Access Points sind jedoch in beliebigen LANs unabhängig vom Hersteller einsetzbar.

Ausgewähltes Whitepaper Fünf wichtige Aspekte bei der Auswahl eines Wide Area Networks Erfolgreiches Netz-Design kann die Produktivität deutlich verbessern und neue Chancen für die digitale Geschäftsentwicklung eröffnen. Ein unzureichend dimensioniertes WAN hemmt dagegen das produktive Arbeiten und führt zu Frustration bei Mitarbeitern, Lieferanten und Kunden. In diesem Whitepaper erfahren Sie, worauf es zu achten gilt. zum Whitepaper »

WLAN-Controller verwalten im LAN eine begrenzte Anzahl an Access Points. T-Systems setzt in diesem Fall auf eine controller-lose-Architektur, die ohne diese Hardware auskommt. Als Vorteile nennt der Anbieter neben geringeren Kosten auch eine größere Flexibilität. Denn damit lasse sich das lokale WLAN jederzeit stufenlos erweitern. Somit eigne sich das neue Angebot auch für Unternehmen aller Größenordnungen, sowie für Filialen oder Standorte. Die neue Lösung steht ab Juni dieses Jahres EU-Weit zur Verfügung.

Eine ähnliche Lösung gibt es auch von dem deutschen Startup Ocedo, das inzwischen zu Riverbed gehört.