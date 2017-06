Samsung My Knox wird durch die App “Sicherer Ordner” abgelöst

Die App Sicherer Ordner erlaubt es Anwendern, Dateien und Programme in eine verschlüsselten Umgebung auf Basis von Samsung Knox zu verschieben. Die bisher dafür genutzte Anwendung My Knox funktioniert aktuell zwar noch, in Kürze wird der dafür nötige Dienst aber abgeschaltet.

Samsung informiert derzeit Nutzer der App My Knox, dass der dafür nötige Dienst in Kürze abgeschaltet wird. Anwender, die auch in Zukunft eine auf Basis von Samsung Knox geschützte Umgebung nutzen wollen, müssen dafür die Anwendung “Sicherer Ordner” respektive “Secure Folder” installieren. Secure Folder steht im Samsung App Store Galaxy Apps, der über die gleichnamige Anwendung erreichbar ist, zur Verfügung. Wer nach “Sicherer Ordner sucht, wird allerdings nicht fündig. Die deutsche Bezeichnung erscheint erst, wenn die App installiert ist.

Aktuell unterstützt “Sicherer Ordner” offiziell nur die Galaxy-Reihen A, S7 und S8. Samsung plant allerdings, den Support in Kürze auf weitere Geräte auszudehnen. Ob darunter alle MyKnox-kompatiblen Geräte fallen, darf jedoch bezweifelt werden, da Secure Folder erst ab Android 7 funktioniert. Ältere Geräte wie das Galaxy S5 dürften kaum eine Aktualisierung auf das neueste Android-Betriebssystem erhalten. Zudem muss Samsung Knox auf den Smartphones voll funktionsfähig sein, was bei den meisten gerooteten Geräten nicht der Fall ist.

“Sicherer Ordner” realisiert auf Basis von Knox eine private verschlüsselte Umgebung auf dem Smartphone. Anwendungen und Daten, die zu “Sicherer Ordner” verschoben wurden, befinden sich in einer Sandbox, wodurch eine zusätzliche Ebene für Sicherheit und Datenschutz geschaffen wird. Somit werden private Daten wie Bilder, Notizen und Anwendungen vor dem Zugriff anderer Personen geschützt, auch wenn das Smartphone nicht gesperrt ist.

Nutzer, die bisher My Knox verwendet haben, können ihre Daten zu “Secure Folder” respektive “Sicherer Ordner” übertragen. Eine Sicherung dieser Daten ist direkt in der App möglich. Um die Funktion nutzen zu können, ist ein Samsung-Konto nötig. Die gesicherten Daten lassen sich mit “Sicherer Ordner” wieder herstellen. Der Umstieg von My Knox zu “Sicherer Ordner” ist also relativ einfach.

