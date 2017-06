Microsoft bereitet offenbar “Windows 10 Pro for Workstation” vor

Das legen durchgesickerte Informationen nahe. Der Name steht demnach noch nicht endgültig. Sicher zu sein scheint jedoch, dass die leistungsfähigere Version für mehr und stärkere Prozessoren sowie einen deutlich größeren Arbeitsspeicher ausgelegt sein wird, als das aktuell erhältliche Windows 10 Pro.

Microsoft scheint eine für besonders leistungsfähige PCs konzipierte Version von Windows 10 vorzubereiten. Intern wird die derzeit offenbar als “Windows 10 Pro for Workstation” bezeichnet. Allerdings scheint der endgültige Name noch nicht festzustehen, es gibt auch Hinwiese auf eine Bezeichnung als “Windows 10 Pro for Advanced PCs”.

Den bei Twitter durchgesickerten Informationen zufolge ist die Entwicklung der Workstation-Version von Windows 10 auf Anregungen von Hardware-Partnern und Teilnehmern am Windows Insider Program zurückzuführen. Demnach ist damit zu rechnen, dass – falls die neue Windows-Version tatsächlich auf den Markt kommt – zeitgleich Anbieter von Workstations entsprechende Hardware vorstellen.

Das könnten etwa Dell, HP oder Lenovo sein, in Deutschland könnten dazu aber auch lokale Anbieter wie Bluechip, die Thomas Krenn AG oder Wortmann zählen. Diese Rechner würden dann mehr Sockets aufweisen und für mehr Arbeitsspeicher ausgelegt sein, als man das von derartigen Systemen bislang kennt.

In der durchgesickerten Präsentationsfolie nennt Microsoft – sofern die denn authentisch ist – vier wesentliche Merkmale der neuen Windows-Variante: Einen nicht näher definierten “Workstation Modus”, durch den das Betriebssystem an die extremen Aufgaben angepasst wird, die Verwendung des ReFS “Resilient File System”, Unterstützung für SMB Direct Network Adapter sowie Hardware, die Vier-Sockel-Systeme mit bis zu 6 TByte Arbeitsspeicher unterstützen. Aktuell sind die Spitzenwerte unter Windows 10 Pro diesbezüglich zwei Sockel und 2 TByte RAM).

Mit ReFS als Nachfolger von NTFS sollen unter anderem die Fehlertoleranz erhöht und automatische Fehlerkorrekturen eingeführt werden, aber auch umfangreichere Dateien unterstützt werden. Mit der Unterstützung für das Protokoll SMBDirect soll der Austausch großer Datenmengen über Netzwerke beschleunigt und gleichzeitig die CPU-Belastung gering gehalten werden.

