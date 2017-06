Logitech stellt flexibel einsetzbare Konferenzkamera MeetUp vor

Logitech erweitert sein Angebot an Videokonferenzprodukten um die Konferenzkamera MeetUp. Sie ist für kleine Konferenzräume und sogenannte Huddle Rooms gedacht, also nicht fix für Konferenzen eingerichtete, sondern bei Bedarf als solche genutzte Räumlichkeiten. Dem Einsatzweck wird durch ein kompaktes Design, der weitgehende Verzicht auf Kabel sowie ein Sichtfeld von 120 Grad Rechnung getragen. So soll jeder Teilnehmer am Konferenztisch auch in kleinen Meeting-Räumen für ihre Gegenüber deutlich sichtbar sein. Die Audioeigenschaften wurden laut Logitech ebenfalls an die Anforderungen kleiner Räume angepasst.

Logitech MeetUp ist zu gängigen Videokonferenz-Software-Applikationen und Cloud-basierten Videokonferenzanwendungen aus dem Logitech Collaboration Programm kompatibel. Dazu gehören die Angebote von BlueJeans Network, Broadsoft, Vidyo und Zoom. Für Skype for Business und Ciscos Collaboration-Applikationen kann Logitech ebenso Zertifizierungen vorweisen wie für Microsoft Cortana.

MeetUp ist ab Juli 2017 verfügbar. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 1099 Euro. Zusatzmikrofone werden dann für 299 Euro angeboten. Sie sind für Räume erforderlich, in denen die Teilnehmer mehr als 2,5 Meter von den standardmäßig verbauten Mikrofonen entfernt sind. MeetUp ist 40 mal 10,4 Zentimeter groß, 8,5 Millimeter dick und wiegt 1,04 Kilogramm. Sie wird unterhalb des Monitors montiert und lässt sich laut Hersteller via USB Plug-and-Play direkt aus der Box heraus in Betrieb nehmen.

Die Kamera verfügt über 120-Grad-Sichtfeld und kann zusätzliche jeweils 25 Grad nach rechts und links schwenken. Eine von Logitech entwickelte Low-Distortion-Linse, 4K-Ultra-HD-Optik sowie drei Voreinstellungen für die Kamera sollen gute Videoqualität gewährleisten. Drei integrierte, geräuschisolierende Mikrofone und ein sprachoptimierter Lautsprecher sollen hohe Audioqualität sicherstellen.

Zusätzlich hat Logitech die ConferenceCam Soft Remote vorgestellt. Die App macht Smartphone oder Tablet zur Fernbedienung für die Logitech MeetUp. Sie stellt dazu alle Funktionen der Fernbedienung bereit. ConferenceCam Soft Remote steht ab Juli bei Google Play sowie im Apple Store zur Verfügung.