IBM erweitert Mainframe-All-Flash-Storage mit Cloud-Option

IBM erweitert die Storage-Möglichkeiten von Mainframe-Anwendern. Mit einem zusätzlichen Cloud-Tier bekommen Anwender eine zusätzliche Option für das Speichern großer Datenmengen. So bekommt die Storage-Infrastruktur DS8880 das Feature Transparent Cloud Tiering. Das All-Flash-Storage-Gerät kann damit auch Informationen in der Cloud archivieren oder für Backups vorhalten.

So lassen sich laut IBM Kosten bei der Auslastung der CPU einsparen. Zudem entlaste die Cloud-Speicherung die CPU und so ermögliche der zusätzliche Storage Tier auch neue Workloads wie Cognitive-Solution oder Machine Learning.

Die Produktreihe IBM DS8880 mit Transparent Cloud Tiering integriere sich darüber hinaus mit IBM Cloud Object Storage. Anwender können damit einen Layer für Object Storage On-Premises Private Cloud Implementations umsetzen. Gleichzeitig sind so auch Off-Premises Object-Stores mit Public Cloud Ressourcen möglich.

Das Transparent Cloud Tiering ermöglicht darüber hinaus eine direkte Verbindung zu IBM Bluemix Infrastructure und den darüber zur Verfügung gestellten Cloud-Storage-Services. So können Anwender auch hybride Cloud-Lösungen erstellen, die auf unterschiedlichen Architekturen basieren und zurückgreifen.

IBM liefert das Features Transparent Cloud Tiering für die bereits bestehende DS8880-Infrastruktur über einen Microcode-Upgrade und einer speziellen Lizenzaktivierung. Neue Hardware ist für dieses Feature nicht nötig. Es werden die bestehenden Ethernet-Ports weiterverwendet und liefert auch eine Verschlüsselung, eine Auditing und bringt verschiedene Sicherheits-Features mit. Transparent Cloud Tiering unterstützt IBM Bluemix, IBM Cloud Object Storage, OpenStack Swift und auch Amazon S3 Object Store connectivity.

Die Funktionalität von IBM Transparent Cloud Tiering ist jetzt mit der Einführung auf dem DS8880 auf dem gesamten IBM Storage-Portfolio verfügbar. Dazu zählen IBM Storwize, FlashSystem, VersaStack, SAN Volume Controller und die Elastic Storage Server Lösungen.

IBM liefert die Lösungen in Form der Modelle DS8886 und DS8884 aus. Sämtliche Lösungen basieren auf der Enterprise Software-Plattform DS8000 und richten sich an Anwender mit sehr hohen Anforderungen an Sicherheit und Verfügbarkeit. Die Storage-Lösungen lassen sich auch zusammen mit Power oder in verteilten Systemen einsetzen. Dank der Flash-Technologie ermöglichen die Lösungen nicht nur eine hohe Ausfallsicherheit, sondern auch sehr niedrige Latenzzeiten. Um die Performance der Geräte zu optimieren bringen diese auch weitere Features wie etwa intelligente Caching-Algorithmen, Auto-Tuning, ein optimiertes Data Placement oder ein automatisiertes Quality-of-Service-Management mit.