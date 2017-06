CA aktualisiert API-Management

CA Technologies aktualisiert den Live API Creator und API Gateway und sorgt mit neuen Container-Funktionen über das gesamte API-Management-Portfolio hinweg für einen End-to-End-Support für Microservices-Architekturen. Damit sollen Entwickler schneller moderne Anwendungsarchitekturen realisieren können. Auch die Bereitstellung und Entwicklung von Microservices solle sich damit vereinfachen lassen.

Mit der neuen Version der Point-and-Click-Lösung CA Live API Creator lassen sich laut Hersteller umfangreiche Microservices mit die Daten, Logik und robusten APIs schneller als mit konventionellen Methoden entwickeln. Das aktuell als Beta-Version verfügbare CA Microgateway unterstützt zudem auch lokale Richtlinien für Microservices wie Service Discovery, Routing, Last Mile Security und Rate Limiting.

Unternehmen können APIs On-Premise, Hybrid oder in der Cloud über das CA API Developer Portal verwalten und nahtlos zwischen diesen Plattformen hin und her wechseln. Laut CA erleichtere diese Container-basierte API-First-Architektur die Bereitstellung und Migration in die Cloud. Gleichzeitig werde das Management, die Richtlinienkonfiguration und die Integration mit bestehenden Analyse- und Content Management-Systemen durch das Portal vereinfacht.

Ausgewählte Whitepaper Digitale Transformation: Vier gelungene Beispiele Unternehmen brauchen eine Strategie die sicherstellt, dass für Nutzer On-Demand-Services mit der erwarteten Performance und Benutzerfreundlichkeit bereitgestellt werden. Die alten, Hardware-basierten IT-Ansätze können das bald nicht mehr leisten. Hier erfahren Sie, wie vier Firmen die digitale Transformation geschafft haben. zum Whitepaper »

Über die Integration von CA Mobile API Gateway und CA Advanced Authentication könnten auch Entwickler von mobilen Anwendungen profitieren. Mit den Tools und einem mobilen Software Development Kit können auch Authentisierung und Zugriff anhand von Risikoprofilen organisiert werden.

Warum API-Management wichtig ist, erklärt Sven Mulder, General Manager and Vice President Central Europe in einem Blog: “Die Application Economy ist davon abhängig, dass Apps und Anwendungen auf Daten und Services zugreifen können. Application Programming Interfaces (APIs) ermöglichen diesen Austausch und bilden die Grundlage für den Erfolg, auf dem Apps, Services und sogar Geschäftsmodelle basieren.” Dafür bieten Banking-Apps ein gutes Beispiel. Die gesamten Finanzinformationen von Kunden sind an einem Ort gebündelt, benötigen dafür aber Zugriff auf Konto- und Kreditkartendaten verschiedener Organisationen.

Ausgewähltes Whitepaper Keine digitale Transformation ohne Software-Defined Networking Unternehmen setzen auf die Digitalisierung. Manche haben bereits Maßnahmen eingeleitet, andere bereiten sich darauf vor. Dieses Whitepaper untersucht, welchen Beitrag die Cloud dabei leisten kann. zum Whitepaper »

Neben CA tummeln sich in diesem Bereich auch andere Anbieter wie Tibco, Red Hat oder IBM. CA untersucht im regelmäßigen Abstand Reifegrade und Erfolgsfaktoren des API-Managements. In einer aktuellen Studie zeigt das Unternehmen, dass Deutsche Unternehmen durch den Einsatz von APIs IT-Kosten um bis zu 46 Prozent reduzieren konnten. Für die Studie wurden weltweit mehr als 1700 Manager befragt.

Umfrage Welche Ziele verfolgen Sie mit der digitalen Transformation? User Experience von Applikationen modernisieren

Integrationen zwischen Anwendungen und Plattform standardisieren

DevOps umsetzen

Verbesserung der "Datability" – Schaffung neuer Wertschöpfungsketten

Bereitstellung von APIs/digitalen Kundenschnittstellen

Technologie-Stack mit offenen Architekturen erweitern

Integration des Internet der Dinge (IoT) Ergebnisse