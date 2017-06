Dynatrace bringt Cloud-Foundry-Montitoring

Dynatrace stellt das Add-on BOSH für Cloud Foundry vor. Damit bietet das Unternehmen eine vollautomatische, KI-basierte, umfassende Performance-Monitoring-Lösung für die Cloud-Plattform.

Das Dynatrace BOSH Add-on soll ohne Konfigurationsaufwand für Anwender vollständige Transparenz für Transaktionen liefern. Die Monitoring-Lösung umfasse sämtliche Komponenten der Plattform und auch die zu Grunde liegende Infrastruktur. Dadurch sollen Anwender in der Lage sein, schneller cloud-native Anwendungen zu erstellen.

Das Add-on könne sich selbständig in in Garden-runC-basierte Containern von Cloud Foundry integrieren. Auf diese Weise kann die Software automatisch Anwendungen und Microservices, die in Cloud Foundry laufen, sowie die Cloud-Foundry-Plattform selbst automatisch überwachen.

Das neue Dynatrace BOSH Add-on sorge auch dafür, dass Nutzer den Dynatrace OneAgent ohne Konfiguration auf allen Cloud-Foundry-Komponenten installieren können.



In Kombination mit KI-Funktionen aus der Dynatrace-Lösung können Unternehmen über die Performance und Interaktionen von Microservices neue Informationen generieren und automatisch Performance-Probleme innerhalb der gesamten Infrastruktur erkennen.

Das quelloffene Cloud Foundry deckt als Multi-Cloud-Umgebung den gesamten Entwicklungsprozess über das Testen bis hin zum produktiven Betrieb einer Cloud-Anwendung ab. Die Container-basierte Architektur der Lösung ermöglicht es, Anwendungen, die in unterschiedlichen Sprachen verfasst sind, auf unterschiedlichen Cloud-Infrastrukturen zu betreiben. So lassen sich Anwendungen auch zwischen unterschiedlichen IaaS-Plattformen mit geringem Aufwand verschieben.