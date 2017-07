300.000 WordPress-Seiten über Leck in Statistics-Plug-in angreifbar

Über ein SQL Injection-Leck in WP Statistics lassen sich ohne große Kenntnisse Hundertausende Webseiten angreifen. Ein Update steht bereit und sollte umgehend eingespielt werden.

Die Sicherheitsforscher von Sucuri haben ein Sicherheitsleck entdeckt, das Web-Seiten, die auf dem quelloffenen CMS WordPress basieren, angreifbar macht. Der Fehler steckt inm Plug-in WP Statistics, das derzeit bei rund 300.000 Webseiten weltweit installiert ist, wie es von WordPress heißt.

Über das Leck lassen sich vertrauliche Daten auslesen. Voraussetzung ist allerdings, dass der Angreifer über einen Gast-Account verfügt, so Sucuri in einem Blog. Der Fehler liegt darin, dass die Nutzerdaten nicht ausreichend geprüft werden. Unter gewissen Umständen kann ein Angreifer so auch die gesamte WordPress-Installation verändern.

Über das Plug-in WP Statistics können Entwickler über einen Shortcut verschiedene Informationen zum Beispiel über Besucherzahlen beziehen. Einige Attribute werden als Parameter für wichtige Funktionen weiter gegeben, was laut den Forschern kein Problem darstellt sofern diese bereinigt (engl. sanitized) werden.

Doch im aktuellen Beispiel sei das nicht der Fall. So kann man beispielsweise über AJAX in WP auf die Funktion Searchengine query() zugreifen. Diese Funktion überprüft dabei nicht die Priviliegien. Damit kann ein Angreifer einen Shortcut ausführen und bösartige Daten in die Attribute einfügen.

Ausgewähltes Whitepaper Keine digitale Transformation ohne Software-Defined Networking Unternehmen setzen auf die Digitalisierung. Manche haben bereits Maßnahmen eingeleitet, andere bereiten sich darauf vor. Dieses Whitepaper untersucht, welchen Beitrag die Cloud dabei leisten kann. zum Whitepaper »

Ein möglicher Angriffsvektor wäre beispielsweise, dass ein Hacker sich auf einer Web-Seite registriert und dann einen Kommentar zu einem Beitrag hinterlässt. Wenn der Administrator den Kommentar freigibt, könnte dabei ein Javascript-Code mit den Rechten des Administrators ausgeführt werden.

WordPress hat diesen Fehler am 29. Juni mit der Version 12.0.8.1 von WP Statistics behoben. Es wird dringend empfohlen, diese neue Version einzuspielen.

Umfrage Automatisierung: Wie weit sind Sie mit Ihrem Unternehmen? Wir planen keine Automatisierungsprojekte

Wir evaluieren aktuell Automatisierungspotentiale

Erste Pilotversuche laufen derzeit

In Teilbereichen werden Abläufe automatisch umgesetzt

Wir stellen mit Hilfe von Software-Lösungen vereinzelt Services automatisch bereit

Unternehmensweit werden Services automatisch ausgeliefert Ergebnisse