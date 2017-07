Vodafone startet in München mit 500 MBit/s-Glasfasernetz

Fünfmal performanter als das schnellste DSL soll das neue Netz sein. Der Ausbau soll in den nächsten Monaten in über 120 Städten erfolgen.

In München startet Vodafone den Ausbau der Spitzengeschwindigkeit im Kabelnetz. So sollen in den nächsten beiden Wochen etwa 20 Prozent der Haushalte im Kabel-Verbreitungsgebiet die schnelleren Optionen bekommen. Insgesamt sollen 124 größere und kleinere Städte die neuen Geschwindigkeiten bekommen.

Das neue Glasfasernetz unterstützt aktuell bis zu 500 Megabit pro Sekunde als Spitzengeschwindigkeit im Kabelnetz. Im Upload seien so Geschwindigkeiten von bis zu 50 Megabit pro Sekunde möglich. Damit sei das “enkelsichere” Kabel-Glasfasernetz noch nicht ausgeschöpft. Mit der Infrastruktur könnten bis zu 20 Gigabit pro Sekunde erreicht werden.

Über das Kabel-Glasfasernetz soll laut Vodafone bis zu fünfmal schnelleres Websurfen als mit den schnellsten DSL-Angeboten möglich sein. Einen Spielfilm in höchster Qualität könnten Nutzer innerhalb von zwei Minuten beziehen.

“Wir gehen voran und bringen Spitzengeschwindigkeiten ins Land”, so Vodafone-Deutschland-CEO Hannes Ametsreiter. “Auf unseren Datenautobahnen beschleunigen Großkonzerne, Mittelständler und Privatleute auf dem Weg ins Gigabit-Zeitalter. ”

Im Mai begann Vodafone das LTE-Netz auf 500 MBit/s zu beschleunigen. Die neue Mobilfunkgeschwindigkeit wurde zuerst in Düsseldorf verfügbar und soll bis zum Ende des Jahres in 30 Städten bereitstehen.

Dafür nutzt der Anbieter eine 4,5G-Technologie für die Frequenzbänder aus den 800er, 1800er und 2600er Megahertz-Bereichen gebündelt werden. Weil inzwischen auch die ersten Smartphones die Technologie unterstützen, können Kunden auch im Alltag von den neuen Spitzengeschwindigkeiten profitieren.

Im Kabelnetz bietet Vodafone die Spitzengeschwindigkeiten im neuen Tarif Red Internet & Phone 500 Cable, der mit einer Vertragslaufzeit von 24 Monaten Festnetz-Telefonie und Internetanschluss kombiniert. Je nach gewähltem Router sind dafür monatlich zwischen 49,99 und 54,99 Euro zu entrichten. In den Tarif lockt der Netzbetreiber mit einem Preis von 19,99 Euro, der aber nur in den ersten 12 Monaten gilt.

[mit Material von Bernd Kling, ZDNet.de]

