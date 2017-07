Ivanti kauft RES Software

Das soeben erst aus Landesk und Heat Software hervorgegangene Unternehmen will sich damit in den Bereichen Automatisierung von Arbeitsumgebungen und Identity Provisioning stärken. Insbesondere die Möglichkeit, Identitäten über physische, virtuelle und Cloud-Umgebungen hinweg einheitlich zu verwalten, hatte ihm noch gefehlt.

Ivanti übernimmt mit Unterstützung der Investmentgesellschaft Clearlake Capital die Firma RES Software. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Philadelphia, das mit einer Niederlassung in München auch in Deutschland vertreten ist, bietet grundsätzlich Software für die Verwaltung digitaler Arbeitsplätze an. Es kommt aus der Verwaltung von Endgräten, insbesondere PCs, und hat sein Angebot nach und nach um Nutzer- und Zugriffsrechteverwaltung, Compliance-Management sowie Automatisierungs-Tools und Cloud-Management-Werkzeuge ergänzt. Finanzielle Detail zu der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

Laut Pressemitteilung scheint Ivanti vor allem Interesse am Produkt RES ONE Identity Director zu haben. Das überschneidet sich auch am wenigsten mit den zahlreichen anderen Produkten von Ivanti, das erst Anfang des Jahres aus der Fusion von Landesk und Heat Software hervorgegangen ist. Durch zahlreiche Zukäufe in der Vergangenheit, unter anderem der Firmen AppSense, Shavlik und Wavelink, hat das Unternehmen bereits jetzt eine lange Liste an Produkten und Technologien zur Geräte-, Nutzer- und Netzwerkwerkverwaltung, Helpdesk-Unterstützung und Umsetzung von IT Service-Management (ITSM) im Angebot.

Ivanti hebt hervor, dass die von RES Software angebotene Plattform die Verwaltung der Benutzerumgebungen sowie die Identity Governance über physische, virtuelle und Cloud-Umgebungen hinweg ermögliche: “RES Software bietet vor allem Möglichkeiten zum Provisioning und De-Provisioning einer extrem großen Anzahl von Benutzerkonten. In Verbindung mit Ivanti-Lösungen für die Prozessautomatisierung helfen sie IT-Abteilungen, ihre Onboarding- und Offboarding-Prozesse effizient zu automatisieren”, so das Unternehmen in der Pressemitteilung zur Übernahme.

Den bisherigen Kunden von RES Software verspricht der Käufer, die RES-Produkte auch weiterhin zu unterstützen. Langfristig wird wohl dennoch das eine oder andere mit bereits jetzt von Ivanti angebotenen Angeboten zusammengeführt werden. Aber auch bei früheren Übernahmen hat das Unternehmen bereits jeweils die Fortführung der Produkte zugesagt und diese Zusagen erst kürzlich noch einmal erneuert.

Das Ivanti-Angebot richtet sich insbesondere an Firmen im gehobenen Mittelstand. Ihnen soll es helfen, Sicherheitsmanagement und IT-Betrieb unter einem Dach zusammenzuführen und zentrale Verwaltungsaufgaben für beide Bereiche nutzen zu können. Das ebenfalls bestehende SaaS-Angebot richtet sich potenziell auch an kleinere mittelständische Firmen.

Umfrage Automatisierung: Wie weit sind Sie mit Ihrem Unternehmen? Wir planen keine Automatisierungsprojekte

Wir evaluieren aktuell Automatisierungspotentiale

Erste Pilotversuche laufen derzeit

In Teilbereichen werden Abläufe automatisch umgesetzt

Wir stellen mit Hilfe von Software-Lösungen vereinzelt Services automatisch bereit

Unternehmensweit werden Services automatisch ausgeliefert Ergebnisse