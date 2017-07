HPE Pointnext bekommt Deutschland-Chef

HPE ernennt mit Rainer Peters den Deutschland-Chef der neuen Dienstleistungssparte Pointnext. Ab dem ersten August wird er die neue Unternehmenseinheit leiten. Außerdem wird Frank Bloch Vertriebsleiter für den Bereich in Deutschland.

Peters startete vor 25 bei Hewlett Packard. In dieser Zeit verantwortete er unter anderem fünf Jahre die deutsche Support Delivery und ist aktuell Leiter von HPEs deutscher Support-Organisation.

Frank Bloch kam 1988 zu Hewlett Packard und hatte unterschiedliche Management-Rollen in Bereichen wie Business Intelligence, Application Management und Consulting inne. Seit 2009 leitet er die deutsche Consulting-Organisation von HPE.

HPE will die eigene Dienstleistungssparte neu organisieren. Unter dem Namen Pointnext wird das Unternehmen, wie im März dieses Jahres angekündigt, Consulting, Professional Services und Support Services anbieten. Besonderes Augenmerk will HPE dabei auf die Bereitstellung von Services für die digitale Transformation und das Erreichen von Unternehmenszielen von Firmen legen.

Die noch junge Organisation wird global von der ehemaligen Vertias-Managerin Ana Pinczuk geleitet. Herbert Rastbichler verantwortet die Dienstleistungs-Geschäfte auf EMEA-Ebene.

HPE Pointnext umfasst weltweit mehr als 25.000 Spezialisten in 80 Ländern. In mehr als 30 Sprachen und verschiedenen Fachgebieten bietet die Service-Organisation Expertise. Die reichen vom Cloud-Consulting bis hin zu operativen Dienstleistungen etwa für die Umsetzung hybrider IT, von Echtzeitanalysen und mobile Lösungen. Pointnext bietet darüber hinaus auch eine enge Verzahnung mit den Technologie- und Produkt-Sparten von HPE.