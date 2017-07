Risiken durch IT-Nutzer mit privilegierten Zugriffsrechten vermeiden

Wichtig ist außerdem, dass Privileged-Access-Management-Lösungen mit integriertem Privileged Session Management einen flexiblen, auf den Nutzer zugeschnittenen Ansatz bereitstellen. Dies ist die Voraussetzung dafür, dass Geschäftsabläufe so wenig wie möglich beeinträchtigt werden. PAM-Lösungen etablierter Anbieter, etwa von Balabit, sind somit in der Lage, Unternehmen in Echtzeit vor Gefahren zu schützen, die durch den Missbrauch von Accounts mit privilegierten Zugriffsrechten entstehen können.

Praktikable Lösung: Proxy-Gateways

In der Praxis haben sich vor allem PAM-Lösungen auf Basis von Proxy-Gateways bewährt. Sie werden zwischen einem Server und Client platziert und inspizieren den Datenverkehr auf der Anwendungsebene. Die Trennung von Clients und Servern stellt sicher, dass für eine Auditierung relevante Daten nicht verändert werden können. Einen zusätzlichen Schutz bieten die Verschlüsselung der Daten sowie der Einsatz von Zeitstempeln und Signaturen.

Im Vergleich zu Jump Hosts und Lösungen auf Basis von Agenten bieten Proxy-Gateways einen weiteren Vorteil: Sie erfordern nur minimale Änderungen an der IT- und Netzwerk-Infrastruktur. Daher sind keine Änderungen an Arbeitsaufläufen erforderlich.

Die sechs häufigsten illegalen Praktiken von IT-Administratoren

Wie wichtig der Einsatz von Lösungen für das Privileged Access Management und das Privileged Session Management ist, unterstreicht eine Studie von Balabit, für die 200 IT-Mitarbeiter befragt wurden. So kann die Mehrzahl der IT-Systemverwalter der Versuchung nicht widerstehen, die IT-Infrastruktur ihres Arbeitgebers auch für Aktivitäten zu nutzen, die gemäß ihres Arbeitsvertrags eigentlich untersagt sind.

So räumten 74 Prozent der IT-Fachleute ein, dass sie bereits “mindestens einmal” IT-Systeme des Unternehmens auf unerlaubte Weise genutzt haben. Dabei handelte es sich nicht um Lappalien: Wären diese Aktivitäten publik geworden, “hätte sie das ihren Job gekostet”, geben die Befragten zu.

Ausgewähltes Whitepaper Keine digitale Transformation ohne Software-Defined Networking Unternehmen setzen auf die Digitalisierung. Manche haben bereits Maßnahmen eingeleitet, andere bereiten sich darauf vor. Dieses Whitepaper untersucht, welchen Beitrag die Cloud dabei leisten kann. zum Whitepaper »

Dennoch würden es 92 Prozent der Befragten begrüßen oder zumindest tolerieren, wenn ihre eigenen Tätigkeiten mithilfe eines Monitoring-Tools dokumentiert würden. Der Grund ist, dass sich die Hälfte der Systemverwalter manche Account-Daten wie Passwörter und Log-in-Namen mit Kollegen teilt, etwa bei der Administration von Servern. An die 41 Prozent der Administratoren gaben an, es wäre in mindestens einem Fall hilfreich gewesen, wenn ein Tool mitprotokolliert hätte, welcher Mitarbeiter für welche Aktionen genau verantwortlich war. Nur acht Prozent der IT-Fachleute sprachen sich strikt gegen den Einsatz von Lösungen aus, die die Aktivitäten von privilegierten IT-Usern wie Administratoren festhalten.

Die Top-6-Liste verbotener Aktivitäten von IT-Mitarbeitern