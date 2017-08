Microsoft beendet iOS-App Word Flow Keyboard

Microsoft beendet die iOS-App Word Flow Keyboard. Vor etwa einem Jahr hatte Microsoft die App vorgestellt. Alleinstellungsmerkmal dieser Anwendung war, dass man damit mit der linken oder rechten Hand Texte eingeben konnte.

“Das Word Flow Experiment ist jetzt abgeschlossen”, teilt Microsoft auf der Support-Seite der App mit. Nutzer werden nun aufgefordert, SwiftKey herunter zu laden.

Nachdem Microsoft verschiedene Keyboard-Anwendungen ausprobiert hat, scheint sich Microsoft nun voll auf die Lösung des für 250 Millionen Dollar zugekauften Unternehmens zu konzentrieren. Seit Februar 2016 hat Microsoft einige neue Features eingeführt. Damals war die App auf mehr als 300 Millionen Geräten installiert.

SwiftKey bietet intelligente Autokorrektur, die auch schwere Tippfehler erkennt. Die Lösung passt sich an den Schreibstil des Nutzers an und die Funktion SwiftKey Flow unterstützt die Streicheingaben, also Eingaben durch Wischen statt Tippen und bietet zahlreiche Emojis.

“SwiftKey lernt Ihren Schreibstil, um ihr nächstes Wort mit unheimlicher Genauigkeit vorherzusagen”, heißt es in der Artikelbeschreibung in Apples App Store. Nutzer können darüber hinaus zwischen 60 Tastatur-Themes wählen, die im SwiftKey Store erhältlich sind. Der Dienst SwiftKey Cloud erlaubt es, Wort-Vorhersagen anhand anderer Online-Dienste wie Gmail, Facebook und Twitter zu personalisieren und Daten zum persönlichen Schreibstil über alle Geräte hinweg zu synchronisieren.

Microsoft konkurriert mit anderen Angeboten wie zum Beispiel Gboard von Google. Auch gibt es von anderen Anbieter zahlreiche Tastatur-Apps für Andorid und iÓS.

