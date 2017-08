Apple verkauft mehr iPads und iPhones

Apples drittes Quaratal (bis 1. Juli) beschert dem Unternehmen einen um 12 Prozent höheren Nettogewinn von 8,72 Milliarden Dollar. Der Umsatz klettert gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 7 Prozent auf 45,41 Milliarden Dollar. Damit kann der Hersteller auch die Erwartungen der Analysten übertreffen.

Die guten Zahlen beflügeln auch den Kurs der Aktie, die nach Börsenschluss um 6,30 Prozent auf 159,50 Dollar steigt. Das ist 3 Dollar über dem aktuellen 52-Wochen-Hoch von 156,65 Dollar. Für das hohe Plus hatte aber auch Apples Prognose für das vierte Quartal gesorgt. Zwischen Juli und September rechnet Apple mit Einnahmen zwischen 49 und 52 Milliarden Dollar und einer Bruttomarge zwischen 37,5 und 38 Prozent.

Im vierten Geschäftsquartal 2016 reichten 46,9 Milliarden Dollar und eine Marge von 38 Prozent für einen Nettogewinn von 9 Milliarden Dollar. Darüber hinaus kündigte Apple die Zahlung einer Dividende in Höhe von 0,63 Dollar je Aktie an. Sie soll am 17. August an alle Apple-Aktionäre ausgeschüttet werden.

Interessat ist aber, dass die Produktbereiche bei Apple Zuwächse beim Umsatz und bei den Stückzahlen (PDF) melden. Die iPhone-Sparte verkauft 41,026 Millionen Smartphones (plus 2 Prozent) und nahm damit 24,85 Milliarden Dollar ein (plus 3 Prozent).

Ausgewähltes Whitepaper Nutzen und Vorteile der Integration von ECM- und ERP-Software Ein ECM-System kann besonders dort eine wichtige Ergänzung zu einer bereits bestehenden ERP-Lösung darstellen, wo geschäftsrelevante Dokumente separat abgelegt und mit ERP-Datensätzen verknüpft werden sollen, um Geschäftsprozesse vollständig digital abbilden zu können. Dieses Whitepaper beschreibt die Vorteile an einem konkreten Beispiel. zum Whitepaper »

Die iPad-Sparte kann sogar um 15 Prozent auf 11,424 Millionen Einheiten zulegen. Weil aber der Umsatz hier nur um zwei Prozent steigt, liegt die Vermutung nahe, dass Apple vor allem günstigere Tablets, wie das Anfang des Jahres vorgestellte iPad 9,7 Zoll verkauft hat.

Apple verkauft auch mehr Macs

Auch die Mac-Sparte kann ganz entgegen dem Trend rückläufiger PC-Verkäufe um 7 Prozent auf 5,6 Milliarden Dollar zulegen. Die Mac-Verkäufe legten um ein Prozent auf 4,292 Millionen Stück zu.

Die Services-Sparte, zu der iTunes und App Store sowie iCloud gehören, erzielte ein Umsatzplus von 22 Prozent und steuerte 7,27 Milliarden Dollar zum Gesamtergebnis bei. Auch der Bereich Andere Produkte erzielte ein deutliches zweitstelliges Wachstum. Produkte wie Apple TV, Apple Watch und iPod spülten 2,74 Milliarden Dollar in Apples Kasse (plus 23 Prozent).

Exklusive Markteinschätzungen Mehr vom Team der deutschen Gartner-Analysten Das Team der deutschen Gartner-Analysten bloggt für Sie auf silicon über alles, was die IT-Welt bewegt. Mit dabei sind Christian Hestermann, Frank Ridder, Bettina Tratz-Ryan, Christian Titze, Annette Zimmermann, Jörg Fritsch und Hanns Köhler-Krüner. zum Gartner-Blog bei silicon.de »

Schwächen hat Apple derzeit in China. Hier muss Apple erneut Einbußen in höhe von 10 Prozent hinnehmen. Die Regionen Amerika, Europa, Japan und Asien entwickelten sich indes durchweg positiv mit überwiegend zweistelligen Wachstumsraten zwischen 11 und 15 Prozent.

[mit Material von Stephan Beiersmann, ZDNet.de]

Tipp: Wie gut kennen Sie Apple? Überprüfen Sie Ihr Wissen – mit 15 Fragen auf silicon.de.