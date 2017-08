Oracle aktualisiert Cloud-Versionen von CRM, HCM und ERP

Oracle stellt Cloud Applications Release 13 vor und aktualisiert damit Cloud-Anwendungen für SCM, Customer Management, HR und Finanzen. Oracle optimiert mit dem neuen Release die Nutzererfahrungen und auch die Funktionalitäten der verschiedenen Anwendungen. Zudem sollen sich die Anwendungen besser personalisieren lassen. Ebenfalls nachgebessert wurde bei den Funktionen für Analytics und Collaboration.

Mit Cloud Applications liefert Oracle eine voll integrierte Suite von Anwendungen. Die neuen Funktionen betreffen Oracle Supply Chain Management Cloud (SCM), Enterprise Resource Planning Cloud und die Cloud-Version von Oracle Human Capital Management (HCM). Als neue Version führt Oracle in der Customer Experience (CX) Cloud Suite die Engagement Cloud ein.

Wie Steve Miranda Executive Vice President für Anwendungsentwicklung bei Oracle erklärt, umfasse das neue Release mehrere Hundert Neuerungen.

In der SCM Cloud sorge Oracle für mehr als 200 neuen Major Features und biete damit Anwendern vor allem eine höhere Transparenz in der Lieferkette. Neu sind hier auch die Produktgruppen für Sales und Operations, Planning, Demand Management, Supply Planning, Collaboration, Quality Management und Maintenance.

Mit der Oracle CX Cloud Suite Release 13 sorge Oracle unter anderem für neue Features in der Oracle Sales Cloud, die jetzt mobile Funktionen und eine optimierte Daten-Visualisierung mitbringt. Verschiedene neue Features sollen die Arbeit von Verkäufern erleichtern.

Zudem stellt Oracle der CX Cloud Suite die neue Engagement Cloud zur Seite. Diese Lösung kombiniert Lösungen für den Vertrieb mit Service-Lösungen.

Damit sollen Anwender Kundenzufriedenheit, Kundenbindung und Vertrieb verbessern können. Zudem können Unternehmen zu bestimmten Problemen Knowledge-Artikel erstellen, um Service-Mitarbeitern schnell relevanten Antworten liefern zu können. Daneben unterstützt die Lösung mit der neuen Version Sales Atomation, ein Partner Relationship Management und weitere Module für Verkäufer.

Die Engagement Cloud ist zudem in die Unified CX Platform integriert. Anwender bekommen damit eine konsolidierte Sicht auf sämtliche Informationen und Vorgänge im Unternehmen und darüber hinaus Analytics und eine Process-Integration, über die sich verschiedene Unternehmensprozesse definieren und mit anderen Anwendungen verbinden lassen.

Die Oracle ERP Cloud Release 13 optimiert die Module Financials, Procurement und Project Portfolio Management (PPM). Zu den neuen Funktionen zählen Dynamic Discounting und Multi-Funding. Darüber hinaus weitet Oracle die Branchenspezifischen Features aus und deckt jetzt neben ‘Higher Education’ auch Finandienstleister und Hersteller ab. Neu sind hier auch die Lokalisierungen für Brasilien und Indien.

Mit dem HCM Cloud Release 13 setzte Oracle vor allem Kundenanforderungen um. So gingen laut Anbieter 80 Prozent der jetzt umgesetzten Neuerungen auf Nachfrage von Anwendern zurück. Eine verbesserte Nutzererfahrung und ein Branding ergänzen die neuen Features für Unternehmen mit Mitarbeitern, die in Gewerkschaften organisiert sind. Auch bilde die neue Version Mitarbeiter mit flexiblen Arbeitszeitmodellen wie etwa im Einzelhandel oder in der Gesundheitsbranche besser ab.

